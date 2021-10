Salomón descarta violencia por toma de protesta en Quecholac

-Publicidad-

Ante la incertidumbre por la toma de protesta de edil en Quecholac, el titular de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, descartó que se vayan a dar confrontaciones violentas con la población.

En entrevista, el funcionario dijo que la transición municipal se realizará «sin ningún problema», al decir que «hay tiempo suficiente» para que el Congreso de Puebla determine quién ocupará el puesto el suplente, José Luis Peregrina Flores, o primero se instalarán los regidores.

«Todo puede suceder, estamos a días todavía, ya tendremos certeza, (…) la ley es muy clara, debe de transitar (la toma de protesta) sin ningún problema, deben de generarse las condiciones necesarias para que se instale el ayuntamiento«, indicó.

Ante esto, dijo que no ve una confrontación entre la gente de Quecholac el próximo 15 de octubre por lo que no va a ser necesario realizar un operativo de seguridad, al decir que hay «gobernabilidad» en Puebla, sin embargo aclaró que al Congreso local no le corresponde decidir si se despliegan efectivos.

Cabe recordar que el pasado 3 de octubre, fue vinculado a proceso Alejandro “N”, edil de Quecholac y hermano de “El Toñín”, por presuntos hechos delictivos durante sus funciones, por lo que permanecerá en prisión preventiva hasta que se resuelva el caso.

Aunque el suplente es Peregrina Flores, este también es abogado de “El Toñín”, situación que provoca una incertidumbre en saber si rendirá protesta el próximo viernes.