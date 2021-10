-Publicidad-

Sindicalizados del ayuntamiento de Puebla realizaron un paro de “brazos caídos” en más de 20 áreas, ante la inconformidad por la entrega de 100 bases el lunes pasado por el Cabildo, por lo que poblanos no pudieron hacer pagos o trámites.

La protesta fue encabezada por el secretario general del sindicato, Gonzalo Juárez Méndez, la cual inició desde las 9 de la mañana, frenando así las labores de las dependencias, esto a dos días de que termine la administración municipal.

Con pancartas en mano y otras pegadas en las puertas, los inconformes expresaron frases como “No a la imposición de nuevas bases”, “no a la violación de nuestros derechos laborales”, “no a la entrega de bases sin apego a los estatutos”, y “el sindicato unido jamás será vencido”.

También, en oficinas como las del ex Acuario, que se encuentra en el Paseo Bravo, colocaron un oficio en el que se informó a los poblanos que debido al cierre de administración municipal los servicios estaban suspendidos hasta nuevo aviso, ya que a partir del viernes habrá otro gobierno.

Esto ocasionó molestia entre poblanos que acudieron a hacer algún trámite, como el caso de Araceli, a quien le dijeron que debido al cierre de las oficinas tendrá que esperarse hasta la siguiente semana, lo cual recriminó porque no puede esperar tanto tiempo.

Dijo que igual acudió a Protección Civil donde le informaron que regrese hasta el 18 o 20 de octubre, pues en estos días no la van atender, pese a que su documentación es urgente porque está pagando renta y debe cumplir con el protocolo en la materia.

“Venía hacer un actualización de datos del predial y me dicen que no sabían cuándo, que están haciendo cambio de administración, pero no sé me hace justo porque se supone que un gobierno no debería dejar de trabajar en días hábiles y aunque ya se vaya”, asentó.

Problemas deben atenderse internamente

Misma situación para Javier Sánchez, quien recriminó que por una protesta de sindicalizados ellos se vean afectados los ciudadanos, cuando los problemas internos deben atenderse de manera interna, ya que es la única oficina en la que puede hacer el trámite.

“Ahora me tendré que esperar a que se le ‘hinche la gana’ al gobierno, no hay más, siempre es lo mismo, todas las administraciones son iguales”, remarcó.

Entre las áreas donde se dio esta protesta están Parques y Jardines zona norte y sur, el Centro de Atención Municipal (CAM), Catastro, Secretaria de Administración, DIF, Obras Públicas, Regidores, Archivo, Sindicatura, Contraloría y Protección Animal.

Es de mencionar que el lunes pasado, entre protestas y críticas de los sindicalizados, el Cabildo aprobó 100 nuevas basificaciones, a unos días de concluir la administración, en donde acusaron que fueron a amigos y allegados de funcionarios municipales y regidores.