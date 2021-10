Comité Olímpico no intervendrá en temas de DH en China

-Publicidad-

El Comité Olímpico Internacional (COI) declaró que a pesar de las acusaciones sobre China de una crisis humanitaria, la impartición de derechos humanos no es un tema que sea de su responsabilidad con los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022.

A lo largo de los últimos meses, China ha estado bajo la lupa luego de que se corriera información de que en Pekín, ciudad que albergará la próxima justa olímpica invernal, se desarrollaran “campos de reeducación” en los cuales el gobierno de la nación asiática estaría concentrando a un estimado de un millón de personas de la población Uigur, una minoría étnica musulmana del país, para que realicen trabajos forzados en el lugar.

Es por esta razón que organizaciones y activistas políticos en pro de los derechos humanos han solicitado al COI que revise el contexto del país en el que se llevarán a cabo los siguientes eventos deportivos. No obstante, la dirigencia del comité ha dicho que esta situación no les compete como organismo deportivo, señalando que en todo caso serían otras autoridades las que deberían encargarse.

«Nosotros no somos el gobierno del mundo, tenemos que respetar la soberanía de los países que acogen los juegos… Nosotros no tenemos la capacidad de ir a un país para decirle lo que tiene que hacer, no está entre nuestras atribuciones«, dijo John Coates, vicepresidente del COI.

Por su parte, el gobierno chino se ha defendido indicando que los llamados “campos de reeducación» realmente son «centros de formación profesional» y que, en lugar de ir en contra de los derechos de los Uigur, estos atienden necesidades como el fomento del empleo y la seguridad.

Cabe recordar que los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín se encuentran a menos de medio año para que den inicio, ya que su fecha de inauguración ha sido programada para el próximo 4 de febrero del 2022, por lo que a la cercanía del evento, protestas en contra del gigante asiático han intimado su realización con boicots.