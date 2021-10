-Publicidad-

Durante las entrevistas a los 12 aspirantes a tres consejerías del IEE en Puebla, sobresalieron cuestionamientos sobre fallas en la realización de elecciones de este año y en la de 2018, así como vínculos con gobiernos de Morena.

Lo anterior, como parte del proceso para la designación de las tres consejerías del Instituto Electoral del Estado (IEE) que serán renovadas en noviembre, por lo que se conformaron tres grupos que fueron entrevistados entre miércoles y jueves de la semana pasada.

Para este ejercicio, cada participante tuvo 20 minutos para contestar las preguntas que les hicieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) conforme al bloque que le tocó a cada uno; el 29 de octubre se hará la designación.

Por una parte, la aspirante Marcelina Sánchez Muñoz fue cuestionada sobre el cargo de directora de Integración y Seguimiento Presupuestal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno estatal que desempeña, a lo que contestó que llegó por invitación del director general jurídico de la dependencia.

“En el ámbito de la administración pública uno tiene conocidos y equipos en los que va participando a lo largo de su trayectoria, entonces un conocido mío tuvo la oportunidad de participar en el gobierno estatal y pues me invitó a formar parte de ello”, asentó.

Situación similar fue con Edith Aranzasú Abad Bazán, exdirectora Administrativa del órgano local, a quien le preguntaron de sus vínculos con el gobierno municipal de Puebla, por lo que respondió que estuvo por casi un año como analista en la Secretaría de Administración del ayuntamiento, cuando al frente de dicha dependencia estaba Leobardo Rodríguez Juárez, quien ahora es tesorero.

A las aspirantes también se les hicieron preguntas relacionadas con las elecciones del pasado 6 de junio, pues hubo críticas hacia el IEE por la tardanza en los registros, errores en la impresión de boletas, a lo que Sánchez Muñoz consideró que hubo falta de operación y coordinación entre las áreas del IEE, como fue en el error de la impresión de boletas.

Errores en registros, por falta de personal

Sobre este tema, Waldo López Blanco, quien se desempeña como técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos en el IEE y que igual compitió en 2015, comentó que los problemas dados a conocer fueron responsabilidad de una personal que fue contratada como eventual para esta labor, toda vez que, aunque era su área, se le pidió que él no se involucrara.

Consideró relevante implementar la digitalización para que funcione el registro en línea de los candidatos, ya que no se puede permitir que haya jornadas de 12 a 16 de horas de lunes a domingo para no retrasar el trabajo, además de que al hacerlo se ahorrarían recursos económicos y no se exigiría tanto al personal.

Mientras que Adriana López Bello, quien es está en el área de Organización Electoral en el IEE, manifestó que si hubo fallas fue porque se otorgaron prórrogas a los partidos para el registro de sus candidatos, por lo que es necesario que los institutos políticos entiendan que deben cumplir en tiempo y forma para evitar que se vuelvan a dar dichas situaciones.

En su intervención, Juan Manuel Crisanto Campos, secretario de la Junta Local del INE en Tlaxcala, fue entrevistado sobre qué haría para evitar los señalamientos de la elección de 2018, que fue peleada entre Martha Erika Alonso Hidalgo y Miguel Barbosa Huerta a lo que comentó que uno de los puntos principales es que se debe una mejor custodia de la paquetería, pues eso fue una de las principales quejas contra el instituto.

Sobre el mismo tema habló Faustino Becerra Tejeda, secretario de la Junta Local del INE en Puebla, quien consideró que se tienen que tener un seguimiento exhaustivo y puntual de todo el proceso, así como documentar cada una de las etapas, pues el IEE está obligado a cuidar y hacer respetar el voto de los ciudadanos.

Por su parte, a América Serrano García, quien fue secretaria particular del expresidente del IEE, Jacinto Herrera Serrallonga, se le cuestionó sobre la decisión que se tomó para que el INE organizara la elección extraordinaria a la gubernatura en 2019, a lo que calificó como positivo ante el escenario que se tenía en ese momento luego de los comicios de un año antes.

Algo similar consideró Susana Rivas Vera, actual directora de Comunicación Social del INE en Puebla, quien respondió que la determinación del INE fue adecuada, pero la información que se dio sobre el proceso electoral tuvo que haber sido difundida de mejor manera para evitar las noticas erróneas.

Necesario que IEE recupere confianza ciudadana

A Juan Carlos Rodríguez López se le inquirió sobre qué retos tiene el IEE, a lo que contestó que debe haber una mejor capacitación para llevar a cabo todos los procesos, así como recuperar la confianza de los ciudadanos, luego de los señalamientos que hubo en 2018.

En su turno, Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga dijo que se debe mejorar la comunicación con los candidatos, medios de comunicación y académicos, pues existe desinformación sobre el actuar del IEE, además de que, al ser cuestionado sobre la falta de experiencia en materia electoral, respondió que todo se puede rodeándose de personas que conocen de ello para aprender y desempeñar su función.

Para Sarahí Ríos Casas, las áreas de oportunidad que se deben analizar es que haya una mejor planificación, hacer capacitaciones previas y una mejor vinculación con las diferentes áreas y, finalmente, a Cristian Toledo Angüis se le preguntó sobre la posibilidad de reducir los cargos plurinominales, a lo que contestó que está de acuerdo.

Es de mencionar que los tres nuevos consejeros del IEE formarán parte del organismo por un periodo de 7 años, ya que iniciarán sus funciones el 3 de noviembre de este año y la concluirán en 2028; sustituirán a Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, José Luis Martínez López y Juan Pablo Mirón Thomé, quienes concluirán sus periodos de 6 años tras resultar electos en 2015.

