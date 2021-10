-Publicidad-

El Tepjf anuló la elección de Jolalpan donde ganó la morenista, Olga Rosas Parra, por rebasar el tope de gastos de campaña en 20 por ciento y tener una diferencia de votos menor al 5 por ciento con el segundo lugar; con este, serán cuatro los municipios donde habrá comicios extraordinarios.

Lo anterior, durante la sesión virtual de este lunes de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), que resolvió la impugnación que presentó el PRI luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ratificó los resultados.

Durante la presentación del proyecto, que estuvo a cargo de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas. se detalló que Rosas Parra, que fue abandera en candidatura en común por Morena, PT y Nueva Alianza, rebasó en 20 por ciento el monto establecido para la campaña.

Además, sólo obtuvo el 4.05 por ciento más de votos (296 sufragios) que Hesiquio Valdez González, impulsado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), que quedó en segundo lugar.

Silva Rojas comentó que esto cumplía la causal de nulidad de la elección, pues la ley electoral establece que cuando la diferencia de votación sea menor al 5 por ciento y el rebase de tope de gastos de campaña sea mayor al 5 por ciento se tiene que anular los resultados.

Caso causa debate entre magistrados

Este caso generó debate entre los integrantes de la sala regional, pues el magistrado José Luis Ceballos Daza señaló que una jurisprudencia de la Sala Superior indica que debe estar firme el acuerdo sobre que se superaron los gastos, ya que sería grave declarar la nulidad si aún hay posibilidades de que este exceso de monto se revierta.

Esto, porque de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) por el que se determinó el rebase de tope de gastos de campaña todavía está impugnado ante la Sala Superior del Tepjf, por lo que aún no se encuentra firme y por ello no se podía tomar en consideración.

Sin embargo, sus pares María Silva Rojas y Héctor Romero Bolaños sentenciaron que se tenía que aplicar la legislación en la materia, a pesar del recurso que hay, toda vez que la semana pasada la misma resolución fue ratificada por la Sala Regional, siendo esa la última decisión.

Tras esta sentencia, Jolalpan será el cuarto municipio donde se llevarán a cabo elecciones extraordinarias, pues los otros tres son el de Tepeyahualco luego de que el TEEP anuló los resultados, y a Teotlalco y San José Miahuatlán, donde no se pudo llevar a cabo la elección por conflictos internos de Morena que bloquearon el consejo electoral e impidieron la instalación de casillas.

Ratifican triunfo en 20 ayuntamientos

Por otra parte, durante la sesión los magistrados validaron las elecciones en 20 municipios, como lo hizo previamente el TEEP, luego de que no se acreditaron pruebas para revocar las actas de mayoría, entre ellos están los ayuntamientos de Atlixco, Xicotepec de Juárez y Tehuacán, con lo que se mantiene firme su toma de protesta el próximo viernes.

En el caso de Tehuacán, la Sala Regional manifestó que el excandidato priista, Álvaro Alatriste Hidalgo, quien ya fue alcalde de esa demarcación, pretendía tirar el triunfo del petista Pedro Tepole Hernández, sin embargo, no presentó elementos suficientes para anular los resultados.

Respecto a Xicotepec de Juárez, se ratificó como ganadora a la priista Laura Guadalupe Vargas Vargas, quien se reeligió, esto luego de que fue desechada la impugnación del excandidato independiente Carlos Barragán Amador, quien acusó irregularidades en la contienda con videos y fotografías, pero no fueron suficientes.

Mientras que, en Atlixco, se validó el triunfo de la petista Ariadna Ayala Camarillo, luego de que, aunque el aún alcalde Guillermo Velázquez Gutiérrez, quien intentó reelegir acusó que no se separó del cargo como catedrática de la BUAP y como secretaria particular de un magistrado de circuito, pero la sala determinó que no era necesario.

Loeza mantiene reelección en Tlatlauquitepec

Los otros municipios donde se validaron los triunfos fueron Tlatlauquitepec con el morenista Porfirio Loeza Aguilar y que gobernará el municipio por cuarta vez, toda vez que pudo reelegirse, así como el de Acajete con David Meléndez López, Nopalucan, con Porfirio Peralta Benitez e Ixcaquixtla con Santiago Miranda de Aquino, todos abanderados por Morena.

Además del de Chila con el perredista Carmelo Enriquez Ponce; Tlachichuca con Giovanni González Vieyra; Atempan con el priista Carlos Herrera González; Ahuazotepec con el petista césar Ramírez Hernández; Atzitzintla con el emecista José Luis López Castillo; Ocotepec con el aliancista Roberto Romero Hernández y Tochimilco con el perredista Aurelio Francisco Tapia Davila.

Así como el de Tlaola con el panista Jesús Viveros Bobadilla; Coxcatlán con el priista Camerino Montalvo Montiel; Cuapiaxtla de Madero con el emecista Óscar Sánchez Sánchez; Tzicatlacoyan con el priista Marco Polo Rodríguez Muñoz; Xayacatlán de Bravo con el aliancista Maximino Domínguez Herrera y Acatzingo con el morenista Abraham Martínez Jiménez.

Estas impugnaciones resueltas y rechazadas este lunes todavía pueden recurrirse ante la Sala Superior del Tepjf, que será la última instancia para determinar la legalidad de las elecciones, lo cual deberá ser antes del viernes que es la toma de protesta.

