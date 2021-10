-Publicidad-

Grupos identificados como “Gremio Gasero Nacional” bloquearon con pipas vialidades y convocaron a un paro indefinido en la Ciudad de México para exigir al gobierno aumentar los precios mínimos por kilo de gas L. P., lo cual fue rechazado por la Sener.



De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la entidad, los bloqueos ocurrieron en Insurgentes y el Eje 5; Revolución y San Antonio; en Eduardo Molina; en Ermita Iztapalapa; en Marina Nacional y Bahía de Banderas.

También se registraron en Ignacio Zaragoza, que conecta con la autopista México-Puebla; en calzada Ermita y Rojo Gómez; Periferico; Tláhuac; en Chalco (Estado de México); en Viaducto-Tlalpan; en la autopista México-Toluca; Bosques de Alisos y Palo Alto.

Martí Batres Guadarrama, titular de la dependencia, aseguró que el paro convocado no logró un desabasto de gas en la entidad y llamó a los manifestantes a no incurrir en la violencia.

Sener rechaza subir un peso

En la Secretaría de Energía (Sener), frente a la cual también hubo manifestaciones, funcionarios recibieron a un grupo de personas que se presentaron como “comisionistas de despacho de gas doméstico”.

De acuerdo con la dependencia, dicha figura “no existe en la regulación de la comercialización del combustible”.

La petición de los gaseros era que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aumentara un peso (el kilo del gas LP) “para que con esto aumente su ganancia neta”.

La Sener sostuvo que el gobierno ha sido consciente en fijar la tarifa máxima basándose en el precio internacional, el precio de venta en la terminal de reparto y calculando el porcentaje de ganancia adecuado para los distribuidores.

“Rechazamos la violencia y el desorden que este grupo de personas manifiestan en diferentes puntos de la Ciudad de México y por ello se actuará conforme a la ley”, concluyó en un comunicado .

