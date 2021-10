Un año sin pistas de Aron y Eduardo; FGE y Comisión, sin avances, acusan

-Publicidad-

A casi un año de la desaparición de Aaron Bravo Suarez y Eduardo Manuel Flores de los Santos, familiares acusaron que no ha habido avances en la investigación por la FGE de Puebla ni la Comisión de Búsqueda de Personas, por lo que llevarían el caso a la FGR.

Y es que, el 20 de octubre de 2020, Flores de los Santos, de 46 años, y Bravo Suarez, de 22, desaparecieron luego de salir de Misiones de San Francisco, Coronango, con rumbo a Amozoc en un Pointer, color azul, para ir a dejar una cama matrimonial como parte de su trabajo en un negocio de muebles.

Yazmín, esposa de Bravo Suarez, contó a Ángulo 7, que a partir de ese día sólo han tenido dos pistas, pero ni la FGE ni la Comisión de Búsqueda le dieron el seguimiento adecuado.

La primera fue un mensaje de texto que recibió un día después del hecho, el cual su marido explicaba que su teléfono estaba descargado y que se les había descompuesto el carro, pero el texto no tenía relación en la manera en cómo le escribía, lo cual asentó ante la FGE de Puebla, sin embargo, pasaron seis meses para que le presentaran la sábana de llamadas, sin haber resultados.

La segunda, la recibió el 15 de noviembre de dicho año, mediante un mensaje en Facebook por parte de una cuenta falsa que después borraron, el cual decía que “él ya había muerto junto con su compañero y que los habían aventado en un pozo entre Mendizabal y Chachapa”, situación que sólo derivó en la búsqueda por parte de la fiscalía, pero tampoco tuvo éxito.

Ocultan el caso

Además, acusó que la ministerial Adriana Haydee Gonzalez Huey, no le ha querido dar respuesta del caso, al decir que se ha escondido en varias ocasiones; “yo le he marcado a la MP y según ella perdió su teléfono y sólo me dio el de la fiscalía, he marcado y me dicen que está ocupada, que no está disponible, que salió a diligencias y así me tienen o voy personalmente y también me dicen que no está”.

En cuanto a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, dijo que la situación es similar, debido a que se ha cambiado tres veces al agente investigador que lleva su caso, provocando que la investigación se reinicie y no tengan avances.

“Ya van tres veces que cambian de personal que lleva mi caso en la comisión, ni siquiera me avisan cuando cambian, siempre que voy me dicen que empezarán desde cero con los hechos”, acusó.

Esto, agregó, la llevó a entrar al colectivo La Voz de los Desaparecidos y tramitar su ficha a la Fiscalía General de la República (FGR) con el fin de que el caso sea atendido por ellos; “no me quedaré con los brazos cruzados, un mes descuidé la carpeta porque me tuve que meter a trabajar, eso no significa que no me importe, pero no entiendo porqué no me dan avances de mi caso”, concluyó.

