Del 11 de octubre al 8 de noviembre, el canal 22 presentará el ciclo de cine documental chicano, con obras realizadas por documentalistas de ascendencia mexicana en Estados Unidos, a fin de acercarse y reflexionar sobre la realidad de esta comunidad.



La programación estará conformada por cinco largometrajes documentales escritas, dirigidas y producidas por documentalistas de ascendencia mexicana, mismas que serán transmitidas a través de la barra Visión Periférica; dichas producciones fueron realizadas entre 1983 y el 2009 y abordan hechos de gran importancia en la historia de esta colectividad.

Las obras que se presentarán, en orden son “The hunt of Pancho Villa”, “The fights in the fields” (18 de octubre), “A class apart.”, “Ballad of an unsung hero” y “Colors of courage: Sons of New Mexico, Prisoners of Japan” .

Si deseas saber más sobre los filmes que se presentaron y conocer los horarios y fechas, que se darán a conocer previamente puedes visitar la página de Canal 22, así como su página de Facebook, que te mantendrán informado.

En el mismo sentido, si buscas más filmes, te recordamos que Puebla se sumará a la red de exhibición de cine de no ficción más importante del país: “Doctubre”, en la que se transmitirán siete documentales en la cinemateca Luis Buñuel.

Editado por Dulce Claudia Rojas Zepeda