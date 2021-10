-Publicidad-

Impulsar mecanismos globales a favor de la autosuficiencia y la soberanía alimentaria de las naciones , mediante la producción agrícola sustentable, como lo hace el Gobierno de México, contribuye a afrontar el problema de la mala nutrición.

Así lo sostuvo el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera, al participar en el 49º periodo de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO), como jefe de la misión mexicana.

El funcionario federal sostuvo que las acciones intersectoriales coordinadas son un ejemplo para la transformación de los sistemas alimentarios del mundo y debe haber acciones contundentes para afrontar los problemas de la mala nutrición.

-Publicidad-

Advirtió que el mundo vive una emergencia mundial por las dietas de mala calidad que se han agudizado en el marco de la pandemia, la cual ha puesto de manifiesto las fragilidades y desigualdades estructurales de los sistemas alimentarios.

“Se acentúa la necesidad urgente de garantizar que esos sistemas sean transformados estructuralmente hacia sistemas productivos, saludables, sostenibles, justos, inclusivos y resilientes. El reto implica vencer la interferencia de empresas multinacionales, para lo cual el CSA debe definir mecanismos de regulación global”, expuso.

Destacó que las recomendaciones que ha emitido el Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ganesan) y el informe The State of Food Security and Nutrition in the World 2021 (SOFI 2021) coinciden con las acciones que México implementa a nivel nacional.

- Publicidad -

Lo anterior, por medio del Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC), el cual constituye el mecanismo de política nacional intersectorial necesario para la transformación del sistema alimentario de México en toda la cadena. “Desde la producción del campo hasta el plato”.

LPR