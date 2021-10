-Publicidad-

Durante 2021, el Itaipue ha recibido mil 133 denuncias por falta de transparencia, de las cuales 626 (55.2 por ciento) son contra dependencias estatales, y entre estas la Secretaría de Cultura suma 160; los ayuntamientos suman 376 (33.2 por ciento).

Esto, de acuerdo con los datos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue), mismas que son promovidas porque no se encontró información en sus páginas, o incumplimiento en la materia.

En el caso los ayuntamientos, en su mayoría son de regiones en el interior del estado, lo cual se debe a que no tienen los recursos económicos y herramientas para subir su información o, en su caso, porque no quieren invertir en sus áreas correspondientes.

-Publicidad-

No obstante, estas denuncias que ha recibido el instituto no significa que todas vayan a proceder, pues se encuentran en trámite y, una vez que sean analizadas por los comisionados, se determinará si son fundadas o no, en base a lo que los promoventes hayan argumentado.

En este tenor, de las 626 que se han presentado contra dependencias estatales, 160 son de la Secretaría de Cultura, que representa el 25.5 por ciento del total; le sigue Gobernación con 99; Igualdad Sustantiva con 82; Infraestructura con 60; Economía con 57; Seguridad Pública con 36.

Además de Turismo con 31; Movilidad y Transporte con 26; Desarrollo Rural con 24; Medio Ambiente con 21; Función Pública con 19; Bienestar, Educación Pública, Administración, Salud y Trabajo, con dos cada una, mientras que la de Planeación y Finanzas tiene una

- Publicidad -

También está el Icatep con ocho, la Coordinación de Comunicación Social del estado con cuatro, así como el Ceaspue y Capcee igual con cuatro; el Instituto de Educación para Adultos y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones (SET) tienen tres; mientras que el Instituto de Educación Digital, el de Atención al Migrante Poblano y el DIF estatal tienen dos.

Los institutos Tecnológicos tienen 20 en conjunto 21, los fideicomisos tienen tres; la Coordinación Estatal del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) dos, la Universidad Tecnológica de Tecamachalco dos y la de Huejotzingo, Puebla y Oriental, una cada una, igual que la Policía Auxiliar, el Cecyte, el Soapap y el organismo Museos de Puebla con uno.

Ayuntamientos tienen 376

En lo compete a ayuntamientos, de las 376 que van, el de Nopalucan es el que tiene más con 37, seguido de Tecamachalco con 33; San Sebastián Tlacotepec y Tepanco de López con 19 cada uno; Teopantlán con 17; Palmar de Bravo con 15; Caxhuacan con 11; Huaquechula y Tlacotepec de Benito Juárez con diez.

-Publicidad-

En tanto, Tehuacán tiene nueve; Coronango y Libres ocho cada uno; San Pedro Yeloixtlahuaca y Santo Tomas Hueyotlipan de a siete; Xochiapulco seis; Acajete, Cañada Morelos y Cuayuca de Andrade cinco.

;ientras que San Andrés Cholula, Huauchinango, Acatlán de Osorio, Acteopan, Amozoc, Atempan, Jopala, Tepeojuma y Zacapoaxtla tienen cuatro; Ciudad Serdán, Atlixco, Chiconcuautla, Atoyatempan, Esperanza, Nicolás Bravo, Pahuatlán, San Jerónimo Tecuanipan, Soltepec, Tepeyahualco y Tulcingo, de a tres.

Con dos están Puebla, Ahuacatlán, Calpan, Axutla, Caltepec, Cuyoaco, Domingo Arenas, Hermenegildo Galeana, Huitzilan de Serdán, Juan Galindo, Lafragua, San Miguel Xoxtla, San Pablo Anicano, Tlanepantla, Tlaola, Tlatlauquitepec, Venustiano Carranza, Xochitlan de Vicente Suárez, Xochitlán Todos Santos, Zautla y Zongozotla

Y con una Izúcar de Matamoros, Huejotzingo, Hueyapan, Hueytamalco, Acateno, Ajalpan, Albino Zertuche, Atzala, Chapulco, Chiautla, Coyotepec, Cuautlancingo, Epatlán, Francisco Z Mena, Guadalupe Victoria, Jolalpan, Naupan, Nealtican, Pantepec y San Gregorio Atzompa,

Así como San José Chiapa, San Nicolas de los Ranchos, San Salvador El Seco, Santa Inés Ahuatempan, Tecali de Herrera, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Teziutlán, Tilapa, Tlacuilotepec, Tochimilco, Xicotepec de Juárez, Xiutetelco, Yaonáhuac y Zacapala.

Itaipue con 20 y ASE con 18

Los organismos autónomos como el Itaipue tiene 20; la Auditoria Superior del Estado (ASE) 18; la BUAP ocho; el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) cinco; el Instituto Electoral dos, el Poder Judicial una, igual que el Organismo Operador de Agua de Tehuacán uno y la Junta de Conciliación y Arbitraje una.

Mientras que solo hay tres partidos políticos con denuncias en materia de transparencia, que son Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con tres cada uno.

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!