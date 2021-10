-Publicidad-

La pandemia de Covid-19 también ha afectado la salud mental en Puebla, pues expertos ven un aumento de hasta 60 por ciento en la atención de casos psiquiátricos, por lo que recomiendan hacer ejercicio, comer sano y dormir bien para prevenir crisis.

En entrevista con Ángulo 7, María Eugenia Torres Castillo, psiquiatra del IMSS, y María Trinidad Barrón García, psicoanalista señalaron, por separado, que el confinamiento y miedo al virus son de las principales causas registradas.

Por una parte, Torres Castillo comentó que esta situación puede darse a cualquier persona, por lo que no tiene una edad en específico y si es alguien que tiene alguna comorbilidad puede afectarse más fuerte, lo que en ocasiones provoca “miedo” en los pacientes por no querer que están enfermos o rechazar el tratamiento.

Dijo que el hecho de que una familia estén conviviendo todo el día, como fue en el confinamiento, provoca los cambios en la vida diaria, ya que no estaban acostumbrados a pasar tanto tiempo encerrados, pues tan solo en junio, cuando se registró una baja en los contagios, se observó que crecieron las solicitudes de atención.

Consultas están saturadas

La especialista explicó que, si bien los casos se registran desde antes de la pandemia, ahora se está considerando como un padecimiento en el que las personas sufren un desequilibrio, que ya es catalogado como un problema de salud mental, porque no afecta solo la mente, sino también al organismo.

“La verdad que hemos visto un incremento. Yo creo que en un 60 por ciento de lo que teníamos anteriormente. Estamos viendo una saturación de pacientes que demanda atención psiquiátrica. Somos varios en el instituto y a veces tenemos el día saturado atendiendo o dando tratamiento”, relató.

Refirió que los síntomas más comunes son miedo, angustia, inquietud, tristeza, ansiedad, que inicialmente fungen como protectores para el autocuidado, pero a medida que incrementan forman parte de trastornos depresivos, pánico, estrés postraumático y adaptativos.

Síntomas son diversos

En tanto, Barrón García comentó que no a todos les da el mismo síntoma o un sexo en específico, pues “ataca de manera distinta”, pues incluso pudo haber personas que tuvieron este problema y no se atendieron porque consideran que “es normal” un dolor de cabeza o tener ansiedad.

Refirió que hay quienes buscan separar la salud mental de la física, cuando no es así, ya que, si no se tiene la primera, tampoco la segunda, por lo que no se debe descuidar el cuerpo, pues “es la primera casa” que se debe atender comiendo sano, bebiendo agua.

Refirió que el estrés cada día va en aumento y “se ha normalizado”, pues no saben el significa real de ello y las consecuencias que se puede generar, como la hipertensión o diabetes, que ahorita son de las principales comorbilidades que se tienen y que con el Covid-19 son vulnerables.

“Tenemos que cuidar nuestra mente, necesita estar activo, oxigenarse, porque a veces tratamos de separar la mete del cuerpo, cuando es algo de la mano, porque puede que no se den cuenta ya que nos hemos acostumbrado a tener síntomas que decimos, con una pastilla se me quita”, abundó.

Aconsejan cómo cuidar salud mental

Ante esto, exhortó a los poblanos a “ver las señales del cuerpo”, pues de no hacerlo las consecuencias pueden ser graves, sin importar la edad que tengan, ya que el tratamiento no responde igual para una persona que se cuida con una que no lo hace, por lo que se debe de tener una cultura de la responsabilidad.

Por ello, entre las recomendaciones que dio para evitar una afectación a la afectación a la salud mental es tener rutinas de aprendizaje, meditación, ejercicio, aprender a conocer las emociones y expresarlas, platicar con la familia, tener una dieta balanceada, dormir bien, vacunarse, seguir los protocolos de higiene, como el lavado de manos, uso correcto de cubrebocas y sana distancia.

