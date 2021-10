-Publicidad-

Pese a esperarhasta tres horas y media, jóvenes poblanos mayores de 18 años acudieron con ánimo al Centro Expositor de Los Fuertes a recibir, por fin, la primera dosis de la vacuna Sputnik V para protegerse contra Covid-19 ellos y a sus familias.

Desde las 5:00 horas, cientos personas mayores de 18 años comenzaron a congregarse en este lugar, uno de los ocho puntos masivos que se habilitaron en Puebla capital, y a crear largas filas que iniciaban en la entrada del Centro Expositor, para ser los primeros en recibir el biológico que comenzó aplicarse en punto de las 8:00 horas.

El ambiente de que daba inicio una nueva jornada de vacunación se notó al momento de llegar a las inmediaciones de Los Fuertes, ya que desde la entrada decenas de ambulantes aprovecharon la ocasión para vender cubrebocas, bolígrafos y hojas de vacunación para los olvidadizos.

Liliana, una joven de 17 años que venía de San Aparicio, dijo que ya esperaba con emoción este día, porque todos sus familiares se habían vacunado, por lo que solo faltaba ella; contó llegó al lugar desde las 5:30 de la mañana, con un tiempo de espera de 3 horas y media, la cual valió la pena porque fue una de las primeras que recibió la vacuna de su sector de edad.

Sin embargo no todos los jóvenes madrugaron, como es el caso de Edgar Méndez, quien por causa de su trabajo, no pudo llegar la hora que le tocaba, “llegué 9:30, pero me tocaba las ocho, vine tarde por mi trabajo porque pedí permiso para salir; no me dieron el día, me lo van a descontar; (…) me siento bien, ya por fin nos tocó la vacuna, solo faltaba yo”.

Atienden a personas discapacitadas

En una sola fila se juntaron los mayores de edad y las personas de 30 años y más que recibían su segunda dosis, la cual rodeaba la Plaza Cívica de La Victoria, pero debido la gran afluencia, se generaron hasta 5 filas al inicio las cuales se iban uniendo conforme se acercaban a la entrada

La organización también estaba diseñada para que hubiera una fila más para personas discapacitadas, de la tercera edad y embarazadas, la cual era de menor tamaño, empezando desde el Centro Expositor hasta la altura del Museo de la Evolución.

Personas con muletas, sillas de rueda, bastones, todas acompañadas de un familiar también tuvieron que esperar hasta hora y media para ser vacunadas, como es el caso de Juan Gonzáles quien se quejó por lo lento que avanzaba, “está mal organizado, se avanza lentísimo, lentísimo, avanzan más aquellos (los de 18 y 30 años) que los discapacitados (…), es mi segunda dosis, pero la vez pasada estuvo igual”.

Ocurren algunos incidentes

Como en todas las jornadas de vacunación, en el primer día suelen presentarse algunos incidentes debido a la falta de organización y en este punto masivo no fue la excepción, principalmente para la fila de discapacitados, embarazadas y mayores de edad.

Las personas que estaban al frente de esta fila, acusaron que no avanzaba y ya llevaban más de una hora parados, por lo que muchos estaban enojados y cansados, tras alrededor de media hora en discusión con el personal, fueron avanzando.

Sara Zamora, mujer embarazada que se formó desde las 6:00 horas, se quejó por la claridad en la información, al decir que, al estar a punto de vacunarse, le negaron la vacuna, porque el biológico “no era seguro” para este sector, sin embargo, minutos después, el problema se arregló.

Incluso el reportero de Ángulo 7 y un segundo de otro medio tuvieron un contratiempo, debido a que cuando estaban documentando el momento de dichos conflictos entre los asistentes y el personal de la vacunación, uno de ellos se molestó porque lo estaban grabando, por lo que se retiró del lugar sin dar solución a los incidentes.

Así, esta jornada de vacunación masiva, tan esperada por miles en la capital poblana, continuará hasta el próximo miércoles 13 de octubre.

