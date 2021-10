-Publicidad-

Si has sido víctima del robo de autopartes en la colonia Las Hadas, en las inmediaciones de plaza San Pedro, checa este video de un delincuente captado mientras hurta un espejo lateral, en pocos segundos, en plena luz del día.

En la grabación se observa a un joven, cuya altura no se puede definir por el video, aunque lleva una mochila color blanco, así como un cubrebocas de tela color negro.

El sujeto tiene cabello corto, lacio, y de color negro, además de que viste completamente de negro. Además, el joven tiene tez morena.

-Publicidad-

Sin embargo, una vez que pasa un local, una papelería, para después frenarse, al lado de un coche y afuera de una cochera. Una vez ahí, se quita su tenis derecho, al parecer simulando que tiene algo dentro, únicamente para poder echar un vistazo alrededor.

Además, se asoma en la casa que está al lado para ver si no hay nadie, y mira una vez al frente para cerciorarse de no ser sorprendido. Ya cuando cree que no es observado por nadie, pues no nota la cámara de seguridad que lo está grabando, se acerca al auto, aunque el sujeto se deja de ver a cuadro debido a que es tapado por un árbol.

No obstante, sus pies y parte de sus piernas son perceptibles, y se puede ver cómo se queda parado al lado del vehículo por varios segundos, viendo de frente al árbol, que si no estuviera ahí se podría ver el actuar del delincuente en su totalidad.

- Publicidad -

Un par de segundos después, el ratero sale corriendo, únicamente para detenerse unos pasos adelante, aunque la cámara logra captar que lleva el espejo lateral cargando en su mano derecha.

Tras hacer una pausa, se quita su mochila para ponerla en el suelo y poder guardar lo que acababa de robar, misma que se ve está llena.

El delincuente sigue su camino, exactamente por donde llegó, hasta salir de cuadro.

-Publicidad-

En caso de que vivas en la zona de la colonia Las Hadas, o hayas sido víctima de este tipo de robo, favor de denunciar ante las autoridades, además de tener cuidado en caso de encontrarse con este sujeto.

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!