El gobierno de Puebla recuperó las franquicias que se encontraban en parques públicos, además, se están realizando investigaciones en contra de familiares de exfuncionarios que las gestionaban porque tenían deudas millonarias en rentas.

Así lo indicó Mauricio Cacho Pérez, director de Convenciones y Parques, en entrevista, quien afirmó que algunas franquicias tenían deudas millonarias ante el organismo, como el caso del restaurante “100% Natural” que estaba en el Parque de Arte, el cual debía millón y medio de pesos.

«La de 100% Natural, esa la recogimos luego, porque no habían pagado nada de rentas, tenía un adeudo con el organismo de casi millón y medio de pesos, no habían dado un solo peso al organismo«, sostuvo.

Ante esto, aseguró que hay varias investigaciones ante el órgano interno de control, las cuales derivarán en denuncias contra los dueños de estos establecimientos, vinculados a exfuncionarios morenovallistas.

Dijo que hoy en día las franquicias son del Organismo Público Descentralizado (OPD) que dirige, el cual regula y renta a los dueños de las mismas empresas, mismos que pagan mensualmente.

Al sostener que no se han abierto más, afirmó que las cadenas que están regularizadas son Café Punta del Cielo, tres de The Coffee York y una de The Italian Coffee.

En julio pasado, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, también confirmó investigaciones en contra de los dueños de estos establecimientos en parques, ya que se desconocía el destino de las rentas.