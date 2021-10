-Publicidad-

A más tardar el 14 de octubre se tendrán integrados los concejos municipales de Teotlalco y San José Miahuatlán, donde no hubo elección el pasado 6 de junio; para Tepeyahuaclo, el Congreso local no puede conformarlo, pues no es notificado sobre la anulación de los resultados.

Así lo informó, en entrevista previo a la sesión de este jueves, la diputada local, Mónica Silva Ruiz, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, quien agregó que dichas concejos “serán ciudadanos” y no se permitirá intromisión de los partidos políticos.

Refirió que para evitar actos de ingobernabilidad en ambos municipios se mantiene un acercamiento de diálogo con los pobladores, ya que quienes se queden al frente del ayuntamiento deben ser personas de esta región, los cuales deben entrar en funciones a partir del 15 de octubre.

“Nosotros estamos en contacto con ellos, es necesario escuchar las voces de todos para que sean perfiles que garanticen que darán resultados en un tiempo temporal hasta que tengamos más elecciones extraordinarias y se pueda tener a los gobernantes”, asentó.

La legisladora petista sostuvo que los requisitos para la integración serán los mismos que si fuera una elección normal, es decir, que sean mayores de 18 años, ser mexicano de nacimiento, sin importar si tienen alguna ideología política o no.

Comentó que de acuerdo con la ley, es que se tendrán cinco días para que se lleve a cabo el proceso de entrega-recepción entre las autoridades salientes y los concejos, toda vez que los comicios extraordinarios se prevé que sean el 6 de marzo.

Respecto al tema de Tepeyahualco, manifestó que aún nos no son notificados de que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) anuló los resultados, por lo que están a la espera de que lo hagan, o en su caso que se resuelva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).

Analizan donación de predio para hospital de IMSS

En otro tema, Silva Ruiz comentó que con la iniciativa en la que se autoriza al ayuntamiento de Amozoc a donar en favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un predio, la cual entro este jueves al Legislativo, será destinado para la construcción de un hospital en dicha zona.

Recordó que esto es parte de los proyectos que anunció el instituto para suplir la capacidad que tenía el Hospital de San Alejandro, dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017, por lo que fue turnada a la Comisión de Hacienda para su análisis.

Dijo que los trabajos iniciarían en enero, por lo que se prevé que tarde 2 años y sería uno de los más grandes del IMSS dentro de la zona metropolitana, por lo que será en las siguientes sesiones cuando se vale dicha donación.

Dicho predio está identificado como un lote de terreno marcado con el número 302 de la calle Río Azul, Colonia Ex hacienda Las Ánimas, de ese municipio; fracción del predio que consta de una superficie total de 35 mil 513.36 metros cuadrados, para ser destinado para la construcción del nosocomio.