-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la iniciativa constitucional de reforma eléctrica busca que haya un equilibrio entre la CFE y generadoras privadas, por lo que descartó que implique afectaciones o expropiaciones a empresas.

En su conferencia de prensa matutina, reiteró que la propuesta señala que la empresa productiva del estado dejará de pagar subsidios a firmas extranjeras, comprar energía cara y que no le paguen los costos de transmisión.

Acusó que existe una “campaña de publicidad”, en redes sociales y medios convencionales, financiada por las empresas que se verán afectadas en la que se intenta “asustar” a la población sobre las implicaciones de los cambios a la Carta Magna.

Por ello, adelantó que el próximo lunes el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, y el gabinete de energía, informarán en la conferencia sobre los pormenores de la iniciativa.

-Publicidad-

Expresó que existe la “oportunidad” de que haya transparencia sobre lo que se hizo con la reforma energética de 2013 y lo que se propone cambiar, pues anteriormente la población no estaba informada de los cambios que se hacían a las leyes.

Cabe mencionar que la propuesta de reforma señala distintos esquemas mediante los cuales se ha buscado “debilitar” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que de continuar harían que sólo maneje el 29 por ciento del mercado para 2024, por lo que postula que pase a controlar el 54 por ciento.

Si se decide apoyar a CFE se garantizará que tarifa de luz no suba

El mandatario recalcó su postura sobre que la votación de la iniciativa servirá para que los legisladores “definan” si son “representantes populares o están a favor de las empresas”, ya que si se decide apoyar a la CFE se tendrá la garantía de que habrá suministro de luz y las tarifas no aumentarán.

- Publicidad -

“¿Estás a favor de las empresas extranjeras que reciben subsidio y que nos pueden llevar a una crisis de apagones o de aumento en las tarifas, como está sucediendo en España? Allá están padeciendo de incrementos en el cobro de la luz, y con todo respeto los gobernantes se quedan callados, porque son empleados de las empresas”, apuntó.

Manifestó que no sólo son “asuntos de partidos”, ya que “puede haber un legislador del Partido Acción Nacional (PAN) honesto que diga yo soy representante del pueblo, no del PAN, porque los legisladores no son representantes de los partidos, sino de los ciudadanos”.