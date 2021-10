Conflicto en Coyomeapan, tema político: Mariano Hernández

-Publicidad-

El integrante de la Coordinación Estatal del PT, Mariano Hernández Reyes, señaló que detrás del conflicto en Coyomeapan, donde acusan que “hay un cacicazgo de los Celestinos”, hay un movimiento político en contra que viene “desde hace años”.

En entrevista, afuera del Congreso local, el también legislador dijo que quien está detrás del movimiento es la diputada federal por el distrito 4 de Ajalpan, Inés Parra Juárez, quien el pasado 23 de septiembre pidió al gobierno federal atraer el caso para “terminar con el cacicazgo y persecución política” contra los pobladores de la demarcación.

Sin embargo, sostuvo que “no es nuevo”, pues incluso en las elecciones de 2018, hizo campaña de desprestigio hacia el ahora gobernador Miguel Barbosa Huerta, pues en los últimos años se ha caracterizado por “arremeter” contra el mandatario poblano.

Refirió que el instituto político ha venido trabajando en la zona de Ajalpan desde hace varios años, por lo que no hay razón para acusar que en la región se imponen gobernantes, además de que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ratificó los resultados del pasado 6 de junio.

Hay grupos en muchas regiones, dice

“Ese tema no es de ahorita, se me hace más un tema político, porque no hay realmente escenarios contundentes con una relación de cacicazgos, nosotros podríamos decir que en muchas regiones hay grupos que realmente tiene un trabajo serio y esta zona no es la excepción”, asentó.

Lo anterior porque, en esta demarcación, el Partido del Trabajo (PT) impulsó en coalición con Morena a Rodolfo García López, quien es esposo de la legisladora federal por el distrito 15 de Tehuacán, Araceli Celestino Rosas, quien también ya fue presidenta municipal.

Los pobladores han acusado que “Los Celestino” han ejercido el cacicazgo por 11 años, pues el actual edil, David Celestino Rosas, llegó en 2011, luego fue sucedido por su hermana Araceli, para luego volver a ocupar el cargo en 2018 y finalmente su cuñado Rodolfo García López, ganó las elecciones pasadas.

En otro tema, Reyes Hernández comentó que hay al menos siete impugnaciones por parte del partido presentadas en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), entre ellas la del municipio Zaragoza, por lo que esperarán a que se resuelvan.

