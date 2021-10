-Publicidad-

Ante el interés de Kylian Mbappé por unirse al conjunto de la capital española, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sostuvo que para inicios del próximo 2022, el club estaría revelando la decisión.

A lo largo de estos primero días de octubre, el jugador de 22 años del Paris Saint-Germain (PSG) ha sido tendencia en el ámbito futbolístico luego de que revelara para el diario francés, L’Equipe, que le había manifestado a su club su deseo por abandonar la intuición durante el pasado mercado de piernas veraniego, mostrando sus intenciones por vestirse como la nueva pieza “Merengue”.

Es por ello que, tras estas declaraciones del joven francés campeón del mundo, el presidente del Real Madrid habló para el periódico español, El Debate, donde abordó las declaraciones de Mbappé, aseverando sobre este hecho que el club ya estaría informando más novedades para el primer día de enero del 2022.

“En enero tendremos noticias de Mbappé. Esperemos que el 1 de enero pueda solucionarse todo”, dijo Florentino Pérez a la prensa.

A pesar de todas las especulación que pudieron crearse a partir de sus palabras, Pérez terminó retractándose, indicando ahora para la radiodifusora de Galicia, RCM, que lo que expresó con anterioridad no había sido del todo claro, afirmando que si bien en enero habría noticias sobre el caso de Mbappé, estas declaraciones no confirmaban ni negaban cualquier futuro traspaso, aunque no rechazó la buena relación que su equipo ha forjado con el conjunto parisino.

“Mis palabras han sido malinterpretadas. Lo que he dicho es que hay que esperar al año que viene para tener noticias y siempre con respeto al PSG, con el que tenemos buenas relaciones”, declaró el dirigente madridista para la radio.

Cabe recordar que los equipo del balompié europeo, como es de costumbre e incluso reglamentado, entran en un periodo de fichajes marcando la mitad del calendario futbolístico. En dicho lapso, también conocido como “Mercado de Invierno”, permite que los clubes puedan negociar y cerrar movimientos de jugadores desde la 00:00 del 1 de enero hasta las 23:59 del 31 del primer mes.

