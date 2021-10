El codiciado litio y Lorenzo Córdova debe rendir cuentas

-Publicidad-

Papeles de Pandora=los de siempre // Fuga, evasión y paraísos fiscales // ¿A dónde fue la riqueza nacional?

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que ¿Novedad? Pues no, porque es más de lo mismo de siempre y, sobre todo, más de los mismos de siempre, ergo, hay que esperar los mismos resultados de siempre. A lo largo de los últimos años se han acumulado decenas de miles de páginas que documentan y denuncian el juego predilecto de multimillonarios, grandes corporativos y uno que otro colado: masiva evasión tributaria, fuga de capitales, lavado de dinero, empresas offshore, permanente uso de paraísos fiscales para proteger sus haberes (no pocos de ellos mal habidos) y sangría para las naciones en las que originalmente amasaron sus fortunas, sólo para exportarlas a lugares seguros. ¿Y qué sucede tras ser descubiertos? Nada, salvo un cúmulo de discursos de los involucrados (juro que esos dineros y propiedades las reporté en tiempo y forma) y de las autoridades (investigaremos y actuaremos hasta las últimas consecuencias, aunque en los hechos nunca sucede nada).

Ahora son los Papeles de Pandora (gracias al encomiable trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación), pero en los últimos años se han conocido y denunciado, cuando menos, casos como Swiss Leaks (en el que uno de los facilitadores fue la trasnacional financiera HSBC, también con escándalos por lavado de dinero del narco mexicano), Papeles del Paraíso, Papeles de Panamá y el asunto de la Banca de Andorra, en los que los participantes mexicanos son prácticamente de las mismas familias y grupos políticos –con algunos agregados eventuales–, es decir, súper multimillonarios siempre asociados a jugosos negocios con dineros públicos y propiedades otrora de la nación, con la complicidad de la clase política, la cual, también, protege sus dineros mal habidos en los paraísos fiscales.

CFE, litio y “bloque opositor”

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que tal vez la más arriesgada de las apuestas que se han intentado en el primer trienio obradorista es la correspondiente a la iniciativa de reforma legislativa que busca darle más centralidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y una reivindicación parcial al dominio estatal en el tema del litio (propiedad nacional, salvo en algunas concesiones extranjeras vigentes).

La propuesta de devolver fuerza y control a la CFE ha sido asumida como un intento apenas disfrazado de expropiación por los representantes empresariales mexicanos, con la solidaria vista inquisitiva de firmas trasnacionales y gobiernos como el de Estados Unidos.

A esa postura, presta para entrar en reacción, se añaden los señalamientos negativos desde ese sector contra el director de la CFE, Manuel Bartlett, por episodios anteriores de la historia de este personaje y por otros recién llegados, como la inclusión de su pareja sentimental en los documentos de Pandora sobre recurrencias a paraísos fiscales.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Relax. Mario Delgado, líder de Morena, urgió a los militantes a no pelearse, al garantizar que habrá piso parejo para la selección de candidaturas en los procesos electorales de 2022 y 2024. Esto, ante las críticas que ha recibido por parte de consejeros nacionales que se quejan de sus decisiones. “Vayamos todos unidos, nada de pelearnos, nada de sectarismos, nada de politiquería. Tenemos que reorganizarnos y salir a las calles, visitar casa por casa y permanecer cercanos a la gente para que siga adelante el proyecto de transformación”. En la pasada repartición de candidaturas a diversos cargos, no todos quedaron contentos. El reto es que no vuelva a suceder. Nomás.

2. Escollos. Por no haberse turnado la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador, enviada el viernes pasado por el Ejecutivo a la comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados, además de que ni siquiera se ha formalizado su integración, no hay condiciones para votarla esta semana, señaló el Partido Revolucionario Institucional. El PRI afirmó que sus legisladores en San Lázaro serán responsables con el estudio de este documento, dándole prioridad al fortalecimiento del sector eléctrico, aunque también buscando que no se deterioren más las finanzas públicas de México. El partido que lidera Alejandro Moreno va por la conformación de foros sobre el tema. Es decir, va para largo.

3. Siguiente round. De manera inédita, la Cámara de Diputados hará una evaluación integral sobre el funcionamiento del INE, adelantó Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro. Aseveró que el instituto ha asumido funciones “metaconstitucionales”, al pasar de ser un órgano administrativo, para convertirse en uno “legislativo, fiscalizador, tribunal inquisidor, en un auténtico templo de ególatras y vanidosos”, afirmó. Consideró sin precedentes en la Cámara de Diputados que se haya aprobado por mayoría la comparecencia del consejero presidente Lorenzo Córdova, justo antes de que comience el análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. La lucha de gigantes continúa. Y heridos seguro habrá. ¿De qué bando?

