¡Adiós a un grande! Pau Gasol se retira del básquetbol

-Publicidad-

El basquetbolista barcelonés, Pau Gasol Sáez, anunció oficialmente su retiro de las duelas de baloncesto profesional a la edad de 41 años, dando así por terminada una etapa de más de dos décadas de acciones en la élite del deporte ráfaga.

Este martes, la icónica leyenda del basquetbol hispano e internacional convocó a los medios de comunicación a una rueda de prensa en la que hablaría sobre su futuro en el deporte, misma en la que formalizó su despedía del baloncesto tras 22 años de carrera profesional.

Os invito a seguir en directo el acto de prensa en el que hablaré sobre mi futuro profesional. Muchas gracias!

I invite you to follow press event, where I will talk about my professional future. Thank you very much! https://t.co/4KIkoHgEFP

— Pau Gasol (@paugasol) October 5, 2021