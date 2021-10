-Publicidad-

La ciclista mexicana, Yareli Salazar, informó que, en conjunto con otros compañeros del deporte, empezado un disputa legal en contra de la Federación Mexicana Ciclismo (FMC) por irregularidades en sus selectivos.

Este lunes, El Reforma dio a conocer que la ganadora en 2018 de la plata en el Mundial de Ciclismo en la modalidad de Omnium emitió una demanda en contra FMC por sus cambios no especificados en la reglamentación en la repartición de plazas para los Juegos Olímpicos, así como por la falta de apoyos a los atletas durante el Mundial de Ciclismo de Ruta.

Según lo revelado por la ciclista, durante el pasado proceso olímpico, la federación presentó diversos cambios durante la selección de los representantes para justa olímpica a los ya establecidos, mismos que cuestionó por su falta de claridad, así como por evaluar aspectos diferentes a los requeridos por su especialidad en ómnium, evento por el cual partía internacionalmente como una de las favoritas al podio.

“Clasifiqué en ómnium y también en ruta a Juegos Olímpicos, y solo fui en ruta sin una explicación. No competí en ómnium, donde tenía posibilidades de medalla… Iniciamos un proceso legal contra la federación, aunque sabemos que no se va a revertir lo que ya pasó, pero no queremos que vuelva a suceder«, expresó Salazar.

Además de lo anterior, la ganadora de nueve medallas panamericanas indicó que durante su más reciente representación de la bandera mexicana en el pasado Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta celebrado en Bélgica, tanto su viaje como todos sus gastos durante la competencia, corrieron por parte de su bolsillo, luego de que la FMC no le brindara ni a ella ni a sus compañeros los apoyos suficientes que sustentaran los costes de sus participaciones.

«Todos fuimos con los gastos pagados por nosotros porque ya saben los problemas que hay en la federación«, señaló la pedalista.

Más ciclistas involucrados

De igual modo, se ha revelado que aparte de Yareli, Jessica Salazar, cinco veces ganadora del oro en los Panamericanos, actual poseedora del récord mundial en el contrarreloj de 500 metros y subcampeona de la misma disciplina, se ha sumado su lucha, al igual que otros colegas mexicanos de profesión que han preferido de momento no revelar su identidad.

Cabe recordar que Salazar también realizó constantes denuncias en contra FMC y la Conade durante el pasado junio, luego de que pasara por una situación similar a la de Yareli, donde quedó fuera de la justa olímpica ante las mismas irregularidades del «control técnico selectivo».

