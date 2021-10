Ocultamiento de fortunas y habrá cambios constitucionales

-Publicidad-

Vienen cambios al 25, 27 y 28 constitucionales //Neoliberales: 25 reformas a favor del capital // Lozoya-Gertz: perpetuo maratón de tortugas

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que por primera vez en casi 40 años el gobierno de la República propone modificar tres artículos constitucionales en beneficio de la nación y no de la élite empresarial, como descarada y permanentemente sucedió en el régimen neoliberal a lo largo del cual los bienes públicos, los sectores estratégicos y los recursos presupuestales se entregaron a intereses particulares en demérito de los mexicanos, del desarrollo del país y de la participación del Estado en la economía y en la toma de decisiones.

Se trata de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales –fundamentales para la rectoría del Estado– los cuales, durante el neoliberalismo, se modificaron a fondo para entregar la riqueza nacional, los sectores estratégicos y la conducción de la política económica a grupos de poder (nacionales y foráneos) que el ahora Presidente de la República ha denominado minoría rapaz.

Por medio de esas grandes transformaciones los seis ex inquilinos de Los Pinos del régimen neoliberal entregaron todo y modificaron el entramado constitucional para beneficiar a un grupúsculo, al tiempo que armaron una inmensa telaraña de leyes secundarias, artículos transitorios, candados, decretos, concesiones y un sinfín de arreglos legaloides para garantizar que no se alteraran los cambios y permitieran, como sucedió, convertir a la República en el negocio particular de unos cuantos.

Cuatroteísmo y paraísos fiscales

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que la apertura periodística de la caja de secretos financieros y fiscales alcanzó en México a tres segmentos bien definidos: a grandes empresarios, cuyos historiales poca sorpresa provocan al saber las maniobras que realizan; a hijos y familiares de políticos del pasado, sobre todo priistas y panistas; y a figuras relevantes de la llamada Cuarta Transformación, en las cuales se ha centrado la atención mediática porque habría de suponerse que esos presuntos transformadores no recurrirían a ese tipo de prácticas, cobijadas por la legalidad pero sumamente indicativas de prácticas inmorales de enriquecimiento y ocultamiento de fortunas.

El caso de mayor contundencia en cuanto al cuatroteísmo corresponde a Julio Scherer Ibarra, cuya renuncia al cargo fue confirmada el pasado 2 de septiembre, entre especulaciones sobre su salida, relacionadas con el desplazamiento de sus funciones que se prefiguraba con la llegada de Adán Augusto López Hernández a la Secretaría de Gobernación, pero también respecto a la presunta persistencia de un ánimo empresarial y de litigios particulares, además de indebidas promociones electorales, todo lo cual no debería coincidir con el ejercicio de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República que con el citado Scherer Ibarra llegó a tener un gran poder.

Ha de señalarse que el columnista y conductor de programas de televisión, Hernán Gómez, señaló de inmediato esas versiones de conflicto de interés en dos entregas que ya no fueron publicadas en el diario capitalino en que colaboraba: https://bit.ly/3ouARjP y https://bit.ly/3D5yfgv ).

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Ayuda puntual. Tras el paso del huracán Grace, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, informó que se han destinado 200 millones de pesos para atender a las miles de personas afectadas. Durante la presentación del Plan de Apoyo a Personas Afectadas por el huracán Grace, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Barbosa destacó las acciones que se hacen en Puebla para apoyar a los damnificados. De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, en Puebla, 69 municipios, mil 356 localidades, 17 mil 916 viviendas y 71 mil 664 personas resultaron afectados, pero la buena relación del mandatario con el gobierno federal, se utiliza en beneficio de los poblanos. Sin fuga de recurso.

2. Estilo y resultados. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, aseguró que se trabaja con la Fiscalía de la CDMX y con otras instituciones que ayudan a mejorar la vida de los ciudadanos y, por lo mismo, bajan los índices de criminalidad. El funcionario destacó que el 20 de marzo de 2020 se le otorgó la facultad de investigación para la SSC, lo cual acabó con cerca de 100 años de operar como actores que prevenían los hechos delictivos. Esto evitaba que los oficiales pudieran actuar más allá de detener a los criminales en flagrancia. Hoy el círculo se cierra gracias a una estrategia bien definida. Funcionarios hay que dan para mucho más, como él.

3. Trabajo a fondo. Mario Delgado, líder nacional de Morena, tomó protesta en la Ciudad de México a los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, que tendrán como objetivo promover la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador en la consulta de revocación de mandato. Destacó los programas sociales que se iniciaron en la capital de la República, como el de adultos mayores y el salario estudiantil para apoyar a los jóvenes, y aseguró que en marzo se enfrentará el reto más importante del movimiento desde 2018, que es la ratificación del Presidente. Subrayó que lograrán una movilización histórica y que no falle, como Francisco I. Madero, a quien le faltó apoyo popular. Hora de demostrar el liderazgo.

