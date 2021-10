Descubren cómo sentimos temperaturas y se llevan Nobel de Medicina

-Publicidad-

Los científicos David Julius y Ardem Patapoutian se llevaron el Nobel de Medicina por su investigación y descubrimientos sobre cómo sentimos las temperaturas -frío y calor-, así como su relación con el sentido del tacto.

Y es que según el comité organizador, la investigación permite saber el funcionamiento de los impulsos nerviosos causados por el calor o el frío, así como la fuerza de la presión.

David Julius es un científico que nació en Estados Unidos, en 1955, y quien dirigió su investigación a identificar los sensores que participan en la percepción de temperaturas, mismos que están conectados terminales nerviosas de la piel.

Mientras que el científico Ardem Patapoutian es de Líbano, y nació en 1967. Enfocó su investigación en encontrar los sensores responsables de responder a estímulos de presión ejercida por una fuerza exterior.

