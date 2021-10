-Publicidad-

El futbolista mexicano Raúl Alonso Jiménez confirmó su regreso a la selección mexicana luego de que su equipo, el Wolverhampton Wanderers, le otorgara el visto bueno para que acuda para los duelos eliminatorios rumbo al mundial de Qatar.

El pasado jueves 30 de septiembre, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) dio a conocer la lista de convocados por el entrenador Gerardo “Tata” Martino para los próximos partidos del mes octubre correspondientes al Octagonal Final. Entre los jugadores que aparecieron en esta convocatoria se leía el nombre de Raúl Jiménez.

Sin embargo, a diferencia de la convocatoria pasada para los compromisos de inicios de septiembre, en la cual, el atacante de 33 años también fue enlistado pero que no pudo presentarse ante la negativa tanto de su club como de diversos equipos europeos por prestar jugadores, para esta ocasión, el conjunto dueño de su carta, el Wolverhampton, le dio el permiso que haga el viaje con la selección.

Dicha notifica fue dada a conocer por los mismos “wolves”, que a través de un comunicado difundido en sus redes sociales expresaron lo siguiente: “Raúl Jiménez se unirá a México para sus clasificatorios para la Copa del Mundo y regresará a tiempo para nuestro próximo juego de la Premier League”.

Raul Jimenez will join up with Mexico for their World Cup qualifiers and return in time for our next @premierleague game.

