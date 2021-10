-Publicidad-

El TEEP validó los resultados de la elección en 13 municipios del estado entre los que destacan Tlatlauquitepec, Izúcar de Matamoros y Tlachichuca, lo cual se da a dos semanas de que entren en funciones; los inconformes pueden recurrir al Tepjf para apelar la sentencia.

Esto, durante la sesión virtual del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), en el que se resolvieron 25 recursos presentados tanto por excandidatos que perdieron los comicios en dichas demarcaciones, así como por partidos políticos que los abanderaron.

Entre las irregularidades que argumentaron los quejosos y con las que buscaban echar abajo la elección están que hubo rebase del tope de gastos de campaña, mal asentamientos de las actas de cómputo, falta de firmas de funcionarios de casillas y casillas que fueron intercambiadas.

No obstante, durante la sesión, los tres magistrados calificaron como infundados e inoperantes los recursos analizados, toda vez que se presentaron de forma extemporánea, no se acreditaron causales para modificar los resultados o en su caso no era suficiente para revocar las constancias de mayoría otorgadas, como se ha dado en otros casos.

Por ello, se confirmó el triunfo de Porfirio Loeza Aguilar abanderado de Morena y quien pudo reelegirse en Tlatlauquitepec; de Giovanni González Vieyra, impulsado por Movimiento Ciudadano (MC) en Tlachichuca y de los morenistas Irene Olea Torres en Izúcar de Matamoros y Porfirio Peralta Benitez, en Nopalucan.

Abraham Martínez Jiménez, en Acatzingo y quien fue candidato del partido lopezobradorista; el perredista Aurelio Francisco Tapia Dávila, en Tochimilco; la morenista Guadalupe Siyancan Peregrina Díaz, en San Miguel Xoxtla y el priista Camerino Montalvo Montiel, en Coxcatlán.

Inconformes pueden acudir al Tepjf

También, el del panista Jesús Viveros Bobadilla, en Tlaola; el priista Carlos Herrera González, en Atempan; la morenista Olga Rosas Parra, en Jolalpan, el aliancista Maximino Domínguez Herrera, en Xayacatlan de Bravo y el mecista Oscar Sánchez Sánchez, en Cuapiaxtla de Madero.

Tras estas sentencias, los inconformes aún pueden acudir a la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) para impugnarlas, las cuales deberán resolverse a más tardar el 14 de octubre, pues los nuevos ediles entran en funciones el día siguiente y en caso de que se anulen deberán nombrarse a concejos municipales.