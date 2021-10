“No lo conozco”, dice líder del PSI sobre edil de Quecholac detenido

-Publicidad-

Aunque el PSI cobijó a José Alejandro N para ganar la alcaldía de Quecholac hace 3 años, el dirigente en Puebla del partido, Carlos Navarro Corro, dijo que no lo conoce, así como argumentó que el detenido presentó en su momento su carta de antecedentes penales extendida por la FGE.

Al término de la sesión del Congreso local, este jueves, el también diputado sostuvo que el Pacto Social de Integración (PSI) “está abierto a la sociedad” y su tarea no es investigar las conductas de sus abanderados, pero aseguró que, en su momento, se revisaron los documentos que el alcalde, detenido el pasado 27 de septiembre, presentó en 2018 cuando se postuló por primera vez a la presidencia municipal.

“El partido, cuando abre su proceso, no se pone a investigar conductas, hay un órgano, hay instituciones que liberan una hoja de antecedentes no penales, el partido no es fiscalía, está abierto a la sociedad (…) el partido no puede andar de aquí para allá investigando, (…) lo hemos revisado (los documentos), al momento de realizar una planilla, son revisados”, manifestó.

Dijo que no teme “que le salpique” el caso, al decir que “no conoce” al edil y no tiene vínculos con la delincuencia, además que está dispuesto a comparecer ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, en caso de ser necesario.

“Yo no tengo ningún nexo con ninguna persona de la delincuencia, el partido es de la sociedad (…) no tengo ninguna liga, no conozco al señor, por supuesto (que estoy dispuesto de comparecer ante la FGE), no nos estamos escondiendo”, indicó.

Cabe señalar que el pasado lunes, José Alejandro N, fue detenido en un operativo en la localidad donde reside su primo hermano y supuesto líder huachicolero, Antonio Valente Martínez Fuentes, alías “El Toñín”; un día después, se realizó una movilización por parte de los habitantes en Casa Aguayo para exigir la liberación de su edil.