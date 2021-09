-Publicidad-

El consejero presidente del IEE, Miguel Ángel García Onofre, descartó que se hayan cometido errores en la elección del distrito 4 de Zacapoaxtla, ya que el TEEP revocó los resultados y determinó anularla, aunque al final fue el Tepjf el que le otorgó el triunfo al PRI.

En entrevista con este medio, comentó que hasta el momento no han sido notificados por parte el Instituto Nacional Electoral (INE) de que les iniciarán un procedimiento a los integrantes del IEE, por lo que están a la espera de que les informe para en su caso dar sus argumentos.

Esto, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) dio vista al INE de ello por supuestas irregularidades en el asentamiento de las actas, así como en la impresión de las actas, lo cual ocasionó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugnara el resultado.

Dijo que los supuestos señalamientos de irregularidades en la impresión de la boleta no tuvieron efectos en el resultado, pues, aunque se acusó que la fotografía que apareció de la candidata suplente era distinta, fue la que el IEE recibió y está dentro del expediente de registro.

-Publicidad-

El funcionario electoral refirió que solo en el caso de los apellidos, si se dio una inconsistencia, esto debido a que se invirtieron los apellidos y así aparece, pero fue un error al momento de revisar el registro de las candidaturas.

Detalló que solo en el asentamiento de los votos en las actas si se dio un error por parte del consejo distrital de Zacapoaxtla, por lo que el TEEP acreditó que si le quitaron al PRI votos y se hizo la recomposición del cómputo, aunque al final determinó anular los comicios, pero después el Tepjf consideró que no era suficiente para ello y por ello revocó la sentencia.

“Esta inconsistencia en el registro, pues no redunda ni afecta los resultados de la elección, de acuerdo a lo que determinó el Tribunal Federal, si existe o no alguna responsabilidad por esta situación habrá que iniciar los procedimientos necesarios al interior con las áreas técnicas del instituto y si el INE lo considera necesario, que igual haga lo propio”, asentó.

- Publicidad -

García Onofre comentó que independientemente de esto, una vez que sean notificados presentarán los argumentos sobre el caso, como parte del proceso que se debe desahogar, por lo que estarán a la espera de que lo haga el INE una vez que revise el recurso que presentó el TEEP.

Sin tiempo específico para que se resuelva

Detalló que no se tiene un tiempo específico en que se concluya este caso, pues recordó que Morena interpuso una queja en 2018 en el que acusó que hubo irregularidades en la elección de ese año y apenas se resolvió en este año, la cual fue desechadas porque cuatro de los siete consejeros ya habían terminado su gestión.

Es de mencionar que el recurso que interpuso el TEEP quedó radicado con el expediente UT/SCG/PRCE/CG/22/2021 en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE, en el que se señaló que “da vista derivado de las supuestas irregularidades atribuibles a los Consejeros Electoral del IEE, por las inconsistencias encontradas en las boletas el día de la jornada electoral de diputaciones en Zacapoaxtla”.

Cabe resaltar que en un principio obtuvo el triunfo el morenista Ebodio Santos Alejo, pero luego el TEEP declaró la nulidad y ordenó hacer una nueva, toda vez que, aunque se modificó el cómputo, resultó triunfadora la prisita Norma Shirley Reyes Cabrera; no obstante, resolvieron que era inelegible porque no pidió licencia con 90 días de anticipación en su cargo como alcaldesa de Nauzontla, como lo acusó Morena, ya que fue 89 días antes.

Tras esto, Reyes Cabrera y el PRI acudieron a la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), en la que se revocó dicha sentencia y se determinó que el triunfo debía otorgarse a la abanderada del tricolor, señalando que hubo errores por ambas partes.

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!