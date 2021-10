-Publicidad-

El ayuntamiento de El Seco es acusado de comprar un predio al regidor de Gobernación, José Martín Evelio René Castillo Bonilla, quien, denunciaron, lo obtuvo al despojárselo a una adulta mayor; la afectada presentará una denuncia la próxima semana.

Así lo indicó el abogado Miguel Ángel Quechol Gómez, quien acusó que, el pasado 10 de mayo, la alcaldesa Irene Marina Aguirre Rojas, y Oscar Muciño Vera, síndico municipal, compraron dicho terreno ubicado en la calle 8 sur y esquina 3 oriente a un lado del mercado Municipal, el cual “le fue robado” a la señora Lucrecia Pérez Corona, de 66 años y discapacitada que presenta secuelas de poliomielitis.

De acuerdo con el testimonio, en el año 2000, la afectada tuvo que salir del municipio, situación de la que el regidor se aprovechó, pues, en 2003, Castillo Bonilla promovió un juicio con expediente 1802/2003, el cual ganó con “testigos falsos”.

Al enterarse, los familiares de la mujer, dueña de las escrituras originales desde 1954, promovieron amparos y litigios que fueron inútiles, ya que los perdieron por falta de recursos económicos en ese tiempo.

Nueve años después, en 2012, el regidor obtuvo la sentencia favorable del terreno, la cual la inscribió hasta el 4 mayo de 2021, para que fungiera como como su título de propiedad, ocultándolo por más años.

Venta al ayuntamiento

El día 10 del mismo mes, indicó el litigante, lo vendió a su propio ayuntamiento por 3 millones 194 mil 987 pesos por la Notaria 1 de Ciudad Serdán, del abogado Juan Manuel Márquez Alcázar.

“Cuando tuvimos conocimiento de que el ayuntamiento lo había comprado, nos acercamos con la presidenta municipal, dijimos que nosotros no veníamos a generar ningún problema, simplemente queríamos decirle que compró el terreno con la persona equivocada (…) nos citó al siguiente día a las dos de la tarde; luego, su secretaria particular nos dijo que no podía (…) eso nos sonó a sospecha y luego no hubo respuesta, por lo que llevamos la situación por la vía judicial”, contó.

El terreno fue vendido en 3 millones 194 mil 987 pesos, cuando su valor es de 18 millones 358 mil 5 pesos, lo que para el abogado levanta más sospechas.

Por lo anterior, recalcó que están en proceso de promover una demanda que será presentada ante el fuero común la próxima semana.

Para concluir, dio a conocer que también están trabajando en una petición para gestionar una reunión con el gobernador Miguel Barbosa Huerta para solicitar su ayuda ante el caso.

