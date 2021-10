-Publicidad-

Rusia planteará al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que el bloque de seguridad entre Australia, Estados Unidos y el Reino Unido (Aukus) contradice el régimen de no proliferación de armas nucleares, informó Serguéi Riabkov, vicecanciller ruso.

En las negociaciones que Rusia y Estados Unidos celebran en Ginebra, Riabkov subrayó que Aukus supone la transferencia de tecnologías de propulsión nuclear a Australia en el contexto de la construcción de ocho submarinos nucleares para el país oceánico.

«Hemos subrayado que este tipo de acciones no están de acuerdo con el régimen de no proliferación, incluído en el aspecto de garantías de que los materiales y actividades nucleares no cambien su aplicación civil por la militar. Plantearemos estos asuntos en la OIEA en Viena«, señaló el viceministro.

Asimismo, en las negociaciones Serguéi Riabkov señaló que Rusia y Estados Unidos acordaron crear dos grupos de trabajo para encargarse de los principios y tareas del futuro control de armamentos y para estudiar el potencial de los dos países en ese ámbito, así como las acciones que puedan tener efecto estratégico.

Respecto a la alianza trilateral Aukus

El 16 de septiembre pasado Joe Biden, presidente de Estados Unidos, el primer ministro británico, Boris Johnson y el primer ministro de Australia, Scott Morrison, anunciaron la formación de una nueva alianza de seguridad y cooperación en materia de defensa para el Indo-Pacífico llamada Aukus.

Tras el anuncio de dicha colaboración, Australia canceló el programa de suministro de submarinos por parte de Francia que implicaba la construcción de 12 sumergibles, por el cual existía un contrato estimado en 66 mil millones de dólares firmado con la francesa Naval Group.

Es esa alianza se espera que Estados Unidos ayude a Australia con tecnologías necesarias para dotarse de submarinos de propulsión nuclear, por lo que Rusia planteará al Organismo Internacional de Energía Atómica dicha situación.

