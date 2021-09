“Nunca debí haber formado parte del equipo olímpico”: Simone Biles

-Publicidad-

La gimnasta estadounidense, Simone Biles, declaró que luego de todos los problemas por los que atravesó durante los últimos años, no debió volver al representativo de su país para la disputa de los Juegos Olímpicos.

El pasado lunes, The New York times reveló una entrevista que sostuvo con la multimedallista olímpica en gimnasia y cinco veces campeona mundial en el All-Around individual, Simone Biles, misma en la que la deportista aprovechó para hablar respecto al tema de su salud mental, la cual ha sido parte del foco de atención en tiempos recientes.

A lo largo de la plática, abordó lo ocurrido en los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo, en los cuales la joven de 24 años llegaba como una de las favoritas para llevarse múltiples los oros, pero que tras verse en una crisis, abandonó cinco de las seis competiciones de las vería participación, colgándose únicamente el bronce en la Viga de Equilibrio.

«En los momentos previos, me puse cada vez más nerviosa… Mi perspectiva nunca había cambiado tan rápidamente de querer estar en un podio a querer poder ir a casa, por mí misma, sin muletas… Fue un milagro que cayese de pie (durante la competencia). Cualquier otra persona habría salido en camilla”, mencionó la deportista

Del mismo modo, contó cómo le ha afectado el caso de los abusos físicos y sexuales cometidos por Larry Nassar, ex médico del equipo nacional de gimnasia de los Estados Unidos, y del cual, Biles, recientemente se declaró víctima frente al Congreso de su nación.

“Debería haber renunciado mucho antes, cuando Larry Nassar estuvo en los medios de comunicación durante dos años. Era demasiado. Pero no iba a dejar que se llevara algo por lo que he trabajado desde que tenía 6 años. No iba a dejar que me quitara esa alegría… Si miras todo lo que he pasado durante los últimos siete años, nunca debería haber formado otro equipo olímpico«, manifestó la gimnasta.

No obstante, a pesar de toda su situación, dijo que se mantendría en un constante trabajo de recuperación a través de atención psicológica en sus terapias, sin importar que tan largo sea el camino que deba recorrer: «Esto probablemente será algo que iré superando durante 20 años… No importa cuánto trate de olvidarlo, es un trabajo en proceso«, sentenció Biles.

Por el momento, la gimnasta, si bien ha participado en una gira de eventos de exhibición dentro de su disciplina, no ha vuelto a la actividad profesional ni a los entrenamientos, por lo que se desconoce cuál será su futuro en el deporte.