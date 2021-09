Sacan de padrón a Grúas Unión Antorchista, acusan

-Publicidad-

Luego de semanas de negociación con la Secretaría de Infraestructura del estado, integrantes de la empresa «Grúas Unión», adheridas al Movimiento Antorchista, exigieron respuesta por haber sido eliminadas del listado.

Este año, al denunciar anomalías de «Grúas Unión» y otras tres empresas que no están dentro del listado, la dependencia declaró que no hay opción, y la empresa no puede seguir trabajando, indicó la organización en un comunicado de prensa.

Los integrantes mencionaron que se trata de una represión política pues, al estar adheridos al Movimiento Antorchista desde 1994 han recibido denuncias y han difamado el trabajo que realizan, solo por estar dentro de la agrupación.



«Nosotros somos un grupo de 60 socios los cuales siempre hemos estado en disposición por ayudar a la ciudadanía, en los momentos más difíciles como sismos, inundaciones entre otras, lo hemos hecho porque sabemos de la necesidad de la gente, acciones que otras empresas no realizan porque lo hacen solo por dinero» comentó Oscar Reyes Vega, operador de Grúas Unión.

Integrantes de las tres empresas, Grúas Federales, Grúas Ghanto y Grúas Unión Antorchista exigen que se resuelva la situación, pues se ven afectadas más de 300 familias y eso en plena pandemia “es un crimen que el gobierno no está dispuesto a aceptar”.