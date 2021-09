De jaloneos en el Congreso y aspiraciones políticas en 2024

-Publicidad-

Apenas se consumó la integración de las comisiones del Congreso del Estado de Puebla y a simple vista, pareciera que todo se logró bajo el consenso, unidad y diálogo entre los 41 diputados locales.

Sin embargo, es mentira, principalmente en la bancada de Morena- PT, donde según son aliados, pues empezaron a tener algunas discrepancias que por ahora son normales, pero que de no corregirse con el paso del tiempo, se volverán un verdadero dolor de cabeza.

La verdad, los diputados locales quedaron algo molestos con la actual distribución de las comisiones, principalmente los que todavía son aliados de la alcaldesa saliente, Claudia Rivera Vivanco, pues recibieron pura pipitilla legislativa.

¿Será?

Y ya entrados en materia, en el sector empresarial hay un poco de molestia en contra de la titular de la Canirac, Olga Méndez Juárez, quien no salió a defender la clausura que sufrió apenas el restaurante Mr Pampas.

Restaurante que por cierto, pertenece al titular del Consejo Coordinador Empresarial, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco y quien fue exhibido por la forma tan pesada de llevarse con Bernardo Fernández, ex particular del ex diputado federal, Fernando Manzanilla Prieto.

Y es que, los empresarios cuestionan por qué tanto silencio de Olga Méndez Juárez hacia las acciones gubernamentales.

La respuesta es sencilla, pues entre las diversas reuniones se dice que la titular de Canirac tiene aspiraciones políticas para 2024, incluso se dice que tiene un «Plan A o B».

Con el paso del tiempo, ya se verá si esto es es verdad, porque de confirmarse, el enojo de los empresarios sí está sustentado.

La frase

«Sé el cambio que quieres ver en el mundo»

Mahatma Gandhi

