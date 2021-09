-Publicidad-

Isabel, madre de cinco hijos, y quien trabaja, es corredora recreativa y hace tres años tuvo un trasplante de riñón, mismo que fue donado por su hija, por lo que a través del deporte intenta promover este tema.

Cabe mencionar que los problemas ocasionados fueron en el año 2017, cuando en una clínica particular, le dijeron que sus riñones funcionan al 14 por ciento de capacidad; le diagnosticaron insuficiencia renal crónica, por lo que pensó que era una sentencia de muerte.

Después de dicho diagnóstico, la afectada acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que los doctores que trataban su afección le mencionaron que necesitaban hacer un trasplante.

Por lo que una vez canalizada para dicho proceso, de Ciudad Juárez fue derivada a la UMAE Hospital de Especialidades del IMSS en Torreón, Coahuila, donde inició el protocolo para trasplante renal, y su hija Andrea, de entonces 24 años, resultó compatible como potencial donadora.

Ante los resultados, ella refirió lo siguiente: “yo tenía mucho miedo, pero mi hija me dio ánimo, ella jamás dudó. El 8 de mayo del 2018 se realizó la intervención. Me trataron súper bien, me sentí como en mi casa, todo salió perfecto”.

Una vez concluido el proceso, el instituto mencionó que tanto Isabel como su hija gozan de una buena salud y las dos respondieron de buena forma ante los procedimientos a las que fueron sometidas.

Cabe mencionar que Isabel desde que fue dada de alta, ha sido constante y se ha preparado a lo largo de estos años para así poder concretar uno de sus sueños que es representar a México en los juegos mundiales de trasplantados que se celebrarán en Australia en el 2023.

Y como parte de su sueño, ella ya tiene una meta para el mes de octubre, y ahora su meta es recorrer 23 kilómetros, para posteriormente iniciar como velocista y participar en los juegos mundiales de trasplantados en el 2023.

Por último, la beneficiada enfatizó que existen muchos mitos sobre la donación de órganos, por ello pidió a la gente que se informe y participe, porque cualquier persona puede requerir un órgano.

Además de que el IMSS mencionó que para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona que lo desee puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/.

O bien, se puede visitar la página del IMSS en la liga: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos, donde se podrá registrar la persona interesada para acreditarse como donadora voluntaria.

Editado por: Miguel Ángel Madrid Brizuela.