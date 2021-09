W Series cancela carrera en México

-Publicidad-

La W Series, campeonato femenino de automovilismo, anunció este jueves modificaciones en el calendario, dejando fuera la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez debido a la modificación que tuvo México en el calendario de la Fórmula 1.

La W Series se ha convertido en una categoría de respaldo que acompaña las actividades del Gran Circo y debido a que durante el pasado agosto, el Gran Premio de México se movió del 31 de octubre al 7 de noviembre, los directivos decidieron cancelar la misma debido a los problemas de logística.

La carrera en la Ciudad de México era la última del calendario y podía definir a la ganadora de la categoría, Estados Unidos y México estaban en el calendario inicial para ser los dos primeros países que recibiera a la W Series fuera de Europa.

Ante esto, se anunció que el campeonato se definirá con una carrera doble dos semanas antes y será en el mismo Gran Premio de las Américas, en el Circuito de Austin.

“Por supuesto que estamos decepcionados de que no podamos cerrar la temporada 2021 en la Ciudad de México, donde el apoyo a la Serie W es enorme. Sin embargo, los cambios en el calendario de F1 dieron como resultado una carrera que sería logísticamente imposible para nosotros”, mencionó Catherine Bond-Muir, directora ejecutiva de la categoría.

“Será un gran cierre para nuestra gran temporada de ocho fases y promete ser un fin de semana especial mientras celebramos todo lo que apoya la Serie W. Si me dijeras que haríamos dos carreras el mismo fin de semana que la F1 en nuestra segunda temporada, me habría pellizcado”, agregó en comunicado de prensa.

Alice Powell y Jamie Chadwick están empatadas después de seis carreras con 109 puntos, mientras que la tercera posición del campeonato de pilotos es Emma Kimilainen, quien tiene 34 puntos menos.

