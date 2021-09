-Publicidad-

En Puebla, 85 por ciento de los fallecidos por Covid-19 no fueron vacunados y padecieron alguna comorbilidad, indicó la Secretaría de Salud estatal, e informó que hubo 52 decesos en las últimas 72 horas.

En conferencia de prensa, José Antonio Martínez García, titular de la dependencia, afirmó que los fallecidos en esta tercera ola se encuentran en el rango de edad de los 45 a 55 años.

En cuanto a las comorbilidades, las principales son la obesidad severa, hipertensión, diabetes y cardiopatías, además de que los pacientes no llevan su tratamiento adecuado lo que se acrecienta más debido a que llegan a atenderse tarde a los hospitales cuando se contagian por coronavirus.

Al dar las cifras Covid, informó que Puebla tuvo en un día 363 contagiados y 52 fallecidos, lo que da un acumulado de 115 mil 232 casos y 14 mil 923 muertes en lo que va de la pandemia.

Comentó que hay mil 432 casos activos en 95 municipios, de los cuales 883 son hospitalizados y de estos, 127 están conectados a un ventilador médico.

Asimismo adelantó que este jueves, la Federación anunciará cuántas vacunas llegarán a Puebla para una nueva jornada de vacunación.

En otro tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, descartó que se vacunen a los migrantes en su paso por Puebla, ya que no hay vacunas disponibles, «debería de ser posible pero no hay condiciones, no hay vacunas para los poblanos, menos para vacunar a los migrantes«.