A 7 años de Ayotzinapa y alcances de estrategia de seguridad

-Publicidad-

Tres escenas de la película neoliberal// Fox+Calderón+Peña=robo a la nación// Erario al servicio de la minoría rapaz

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que en la mañanera de ayer el presidente López Obrador documentó otro asalto a la nación: con Calderón y Peña Nieto en Los Pinos, cuatro bancos que operan en el país (tres trasnacionales y uno autóctono) se beneficiaron con 31 mil millones de pesos en condonación de impuestos. Se trata de Banamex-Citigroup (casi 16 mil millones), Bancomer-BBVA (5 mil 280 millones), HSBC (2 mil 300 millones) e Inbursa, de Carlos Slim, 7 mil 350 millones.

Pero lo anterior apenas es una muestra de los pingües beneficios para ese tipo de consorcios. Por ello, presentamos tres escenas de la misma película neoliberal, proyectada a lo largo de 36 años:

A) Nada más instalarse en Los Pinos, Vicente Fox cabildeó su reformón fiscal distributivo, cuyo eje era aplicar IVA a medicinas y alimentos, contribución que, según dijo, devolvería copeteada a los más pobres, pues es lo justo y hay que hacer más grande el pastel; no proceder en tal sentido, dijo, tendrá alto costo para todos y yo no estoy aquí para engañar a nadie.

Aquí la columna completa

Ayotzinapa: intocado, lo militar

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que a unos días de que se cumplan siete años de la desaparición en Iguala de 43 estudiantes de Ayotzinapa, la administración obradorista avanza fatigosamente en las investigaciones judiciales relacionadas con el ámbito civil, pero sigue sin mejoría ni apertura en cuanto a lo militar.

-Publicidad-

Hay más órdenes de aprehensión y diligencias judiciales y periciales relacionadas con lo civil, y se difunden hechos y pruebas que hunden a la desahuciada “verdad histórica” construida mafiosa y mentirosamente por el entonces procurador Jesús Murillo Karam y el ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, pero no se escala en el punto clave de la Secretaría de la Defensa Nacional, de cuyos soldados y mandos en el cuartel de Iguala hay indicios y testimonios de que tuvieron conocimiento de lo sucedido y participación complicitaria.

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los desaparecidos, asegura que hay responsabilidad cuando menos en los mandos del 27 batallón de infantería de Iguala y en la zona militar de Guerrero. ¿Cuál es la actitud del presidente López Obrador cuando en las mesas de trabajo se habla de esa responsabilidad de los militares? “Cuando el tema se toca -responde Rosales-, obviamente no se quiere abordar; vemos nosotros a menudo una tendencia de querer proteger, de no querer conflictuarse con esta institución”.

Aquí la columna completa

- Publicidad -

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Piso parejo. Para que no queden dudas en cuanto a los colores partidistas con los que se pintaron las alcaldías en la Ciudad de México, tras las elecciones, queda garantizada la seguridad para todos. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que se trabajará con todas las alcaldías en la disminución de la incidencia delictiva, sin importar el partido político. Indicó que en este tercer año de gobierno se han tenido muchos avances significativos, sin embargo, no están satisfechos todavía. El funcionario señaló que el objetivo es mejorar la percepción ciudadana, pero no hacerlo con cifras, sino con la baja de índices delictivos, y el programa de cuadrantes es la herramienta. Trabajo al 100%, y más, el del equipo García Harfuch.

2. Escribiendo la historia. Lo acontecido ayer en el Senado es un parteaguas. Nunca antes habían comparecido los encargados de la seguridad nacional. Y fue toda una revelación, gracias a que el Senado promueve mayor transparencia. Revisar las políticas de seguridad con cuatro secretarios de Estado, era, hasta ayer, algo inusual, por no decir inaudito. Sin embargo, la capacidad de convocatoria del líder de la Jucopo, Ricardo Monreal, permitió el encuentro del Legislativo con los titulares de Gobernación, de la SSPC, Sedena y Semar, Adán Augusto López, Rosa Icela Rodríguez, Luis Cresencio Sandoval y José Rafael Ojeda. Hay voluntad, coordinación, y esmero por ser transparentes. Como nunca antes.

3. Soporte fundamental. Mujer incansable, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, compareció ante los legisladores, a quienes explicó los alcances de la estrategia de seguridad. “Los cárteles no nacieron en este sexenio”, respondió ante los cuestionamientos. Y tiene razón, fue hace muchos sexenios, y muchos los han protegido. Por fortuna, quedó atrás el tiempo en que los gobernantes y sus secretarios de Seguridad fingían estar ganando una guerra sangrienta e inútil. “No encontrarán en la titular ni en los directivos vínculos o acuerdos con grupos criminales. No tenemos compromisos oscuros o por debajo de la mesa”. Hoy por lo que lucha es por ganar la paz. Y se construye día a día.

Aquí la columna completa