-Publicidad-

En el Senado, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó la disminución de diversos delitos, como secuestro y robo de vehículos, así como el enfoque de construcción de la paz del gobierno federal.

Lo anterior, este martes al comparecer ante dicha soberanía con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde reiteró que esta administración insiste en programas y acciones para preservar la paz, y no en “hacer la guerra”.

La secretaria estuvo acompañada en el estrado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien se retiró minutos después de iniciada la sesión, así como por los secretarios de la Defensa, Luis Crescensio Sandoval Gonzalez, de la Marina, Rafael Ojeda Durá, y el comandante la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

-Publicidad-

Vale resaltar que esta es la primera vez que secretarios de la Defensa y de la Marina se presentan en comparecencia ante el Senado, aunque ninguno de los dos hizo uso de palabra ni recibió preguntas por parte de los legisladores.

Ante las críticas de ineficiencia y pactos con el crimen organizado, realizadas desde la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Rodríguez Velázquez señaló que, de enero a agosto de 2021, comparado con el mismo periodo de 2018, se redujo la incidencia en los siguientes delitos

• Secuestro bajó 46.6 por ciento

- Publicidad -

• Robo de vehículo automotor es menor en 40.6 por ciento

• Robo de ganado se redujo en 37 por ciento

• Robo en transporte público colectivo disminuyó 37.3 por ciento

• Robo a transportista menos 32.7 por ciento

• Robo a casa habitación se redujo en 28.5 por ciento

• Robo a transeúnte disminuyó 26.3 por ciento

• Robo a negocio tuvo una caída de 23.3 por ciento

• Robo de hidrocarburos bajó 94 por ciento

Respecto a tráfico de drogas, de enero de 2020 a la fecha, Sedena, Marina y Guardia Nacional aseguraron:

• 300 mil 608 kilos de mariguana

• 39 mil 725 de cocaína

• 652 kilos de heroína

• 68 mil 327 de metanfetaminas

• 76 mil 282 de fentanilo

• 31 millones 866 mil 455 dólares americanos

• 319 millones 233 mil 360 pesos

• 179 laboratorios de droga asegurados

• 14 mil 333 armas de fuego

• 35 mil 915 vehículos

• 72 embarcaciones

• 87 aeronaves

Sin éxito, gobiernos anteriores usaron fuerza, señala

Ante los senadores e integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional, Rodríguez Velázquez recordó que son varias las administraciones que intentan resolver el problema de inseguridad únicamente con el uso de la fuerza.

“Como lo he dicho: no vine a ganar una guerra, vine a ganar la paz. La diferencia es que en esta administración estamos atacando las causas que generan la violencia. Aspiramos a una sociedad más fraterna, donde no haya esta disputa criminal.

“Y la paz sí se construye con más abrazos, con más cordialidad, con más civilidad, con más hermandad. Abrazos, no balazos; no significa que estemos cruzados de brazos”, atajó.

Resaltó que la nueva visión de prevención del delito y la violencia contempla cinco ejes estratégicos: atender las causas, construir la paz, un nuevo modelo de policía y justicia cívica, atender la violencia feminicida y la reinserción social. Pero aclaró que la paz no se logrará a cualquier precio ni se impondrá.

“La censura, el silencio impuesto, el uso de la fuerza y el miedo no son la paz que queremos construir juntos.

Asimismo, sostuvo que “ni la titular ni los directivos de esta Secretaría tienen vinculaciones o acuerdos con grupos criminales. No tenemos compromisos oscuros ni por debajo de la mesa”.