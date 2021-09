El caso Fobaproa y zapatistas acusan robos al erario de Chiapas

-Publicidad-

Fobaproa-Ipab, escalofriante recuento// Por intereses, un billón 400 mil millones// Bancos: utilidades por un billón 800 mil

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que escalofriante, por decir lo menos, resulta la información publicada ayer en La Jornada: el monto por pago de intereses del rescate bancario (Fobaproa-Ipab) rebasó la deuda inicial, es decir, la que ilegalmente autorizó el entonces inquilino de Los Pinos, Ernesto Zedillo, quien, sin más, endilgó a los mexicanos (no a los banqueros) el costo de la carnicería financiera que hicieron los amigos del régimen, entre ellos algunos de los que hoy impunemente gozan la marquesina de Forbes.

La información (Dora Villanueva) refiere que: “tras más de 20 años los intereses del rescate bancario han resultado en pagos que a la fecha superan la deuda original. Según cifras oficiales (…) el acumulado rebasa 1.4 billones de pesos; sólo para el próximo año exigirán un presupuesto similar al de la secretarías de Marina, de Energía o de Medio Ambiente y Recursos Naturales… Datos de la Secretaría de Hacienda muestran que, a julio de 2021 los requerimientos del programa de apoyo a deudores y los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (Ipab)sumaron un billón 21 mil 471 millones de pesos a precios actuales… Los trabajadores y contribuyentes menores de 30 años tienen enfrente toda su vida laboral para pagar el saldo del rescate bancario, lacrado como deuda pública el 12 de diciembre de 1998, cuando muchos de ellos, o no habían nacido o tenían menos de siete años. Tras simular debate, la mayoría del grupo parlamentario del PAN, partido entonces encabezado por Felipe Calderón, respaldó al PRI para endosar a las finanzas públicas el manejo de la banca en la primera mitad de los años 90”.

Un cuarto de siglo pagando cuentas ajenas y los mexicanos lo seguirán haciendo hasta el año 2070 (cuando menos), porque –más allá de la impunidad con la que se ha manejado y de tratarse de un barril sin fondo– nadie quiere meterse en este escandaloso asunto, por ser un tema políticamente tabú (no vaya a ser que al-gún barón se ofenda, porque se corre el riesgo de que financie campañas electorales), por mucho que año tras año sangre al erario y, desde luego, a los mexicanos que lo alimentan, mientras los bancos que operan en el país no han dejado de hincharse de utilidades.

¿Rutilio, contra AMLO y la 4T?

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el diagnóstico del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es severo: el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón (llegado al poder por Morena, concuño del gobernador con licencia de Tabasco y actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández) estaría creando condiciones de desestabilización del gobierno obradorista en alianza o coincidencia con el Partido Verde Ecologista de México (las cuatro mentiras, que tiene como principal referente a Manuel Velasco Coello, el exmandatario chiapaneco que no ha conseguido los cargos federales relevantes que suponía y por cuyos enojos y presiones le han amagado con indagaciones que podrían desahogarse en el ámbito penal: todo lo antes mencionado entre paréntesis son consideraciones astilladas, no señalamientos firmados por el subcomandante Galeano).

En la carta suscrita por quien antes era llamado Marcos se detallan las acciones del “desgobierno” de Rutilio Escandón, quien estaría “haciendo todo lo posible porque se desestabilice al suroriental estado de Chiapas”. También se menciona que los funcionarios estatales están “robando todo lo que pueden del presupuesto estatal. Tal vez preparándose para un colapso del gobierno federal o apostando por un cambio de partido en el poder”.

En otro párrafo, el comunicado zapatista se pregunta si las “provocaciones” del PVEM buscan “desestabilizar al régimen en el poder” y si Escandón, y su secretaria general de gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, “lo que quieren es quitar al actual gobierno federal, o provocarle dificultades como represalia por las investigaciones penales que tienen en su contra, o están jugando en una de las facciones que se disputan la sucesión del 2024”.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Aprobación. El presidente López Obrador reconoció el momento político que vive Oaxaca, sobre todo en lo que se refiere a la educación. Elogió que las clases, que impulsa el sector educativo, sean de manera semipresencial, segura, gradual, escalonada, mixta y en consenso con docentes, madres, padres y autoridades, como informó Paco Villarreal, el director del IEEPO. El reconocimiento se extendió al gobernador Alejandro Murat, anfitrión impecable. El trabajo de Villarreal, por cierto, obtuvo un guiño presidencial, por la gobernabilidad y estabilidad del sector educativo y la relación con el magisterio, que permitieron una visita en paz. El tejido fino de la política se nota en situaciones importantes. Como esta.

2. Desarrollo real. El Estado de México avanza porque el gobernador, Alfredo del Mazo, cumple lo que prometió. Al rendir su Cuarto Informe de Gobierno, el mandatario hizo un recuento de los logros, que no son pocos. Es cierto que el salario Rosa es columna principal del gobierno de del Mazo, pero hay mucho más, como la construcción de 430 obras durante estos cuatro años, además de mantenimiento carretero y vial. Ha sido un año de logros y desafíos “en el que hemos trabajado juntos para construir un Edomex con más y mejores oportunidades para las familias mexiquenses”, dijo el gobernador. Cumplir es un reto que no todos logran. Hay quienes se quedan en las promesas. Él no. Tómenlo de ejemplo.

3. Experiencia a la orden. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró a los líderes parlamentarios en el Senado que es necesaria una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno para mejorar la tarea de seguridad pública, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. Durante la reunión privada que sostuvieron los senadores con el titular de la Segob, les comentó que la polarización no ha permeado a la población, relató Monreal Ávila. El líder de Morena en el Senado anunció que planteará sumar a las comparecencias a los titulares de Sedena, Marina, y Guardia Nacional. Las voces experimentadas necesitan ser escuchadas; y las preguntas resueltas. Así será.

