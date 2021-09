Ediles con nexos delincuenciales y BUAP ya tiene rectora

-Publicidad-

¿Es Eduardo Rivera el candidato del gobernador al 2024?

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que en los últimos días, a raíz de que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta descalificó al senador Alejandro Armenta Mier y al diputado federal Ignacio Mier Velazco como posibles aspirantes de Morena a sucederlo, y después de las reuniones y acercamientos que se han dado entre el mandatario estatal y el presidente municipal electo de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, ha corrido la versión de que éste último podría ser el favorito del gobernador para los comicios del 2024.

Esta percepción ha venido alimentándose con hechos, declaraciones y distintas publicaciones periodísticas, como la invitación y el posterior encuentro que tuvieron en Casa Aguayo el gobernador y el alcalde electo la noche del Grito, el discurso de la presidenta del PAN, Genoveva Huerta Villegas, asegurando que el suyo es un partido de oposición y que nadie ajeno a los panistas decidirá a su candidato con miras al 2024, y la publicación de un texto bajo la firma del periodista Jesús Ramos, donde sostiene que Eduardo Rivera es el candidato del gobernador Barbosa.

Vale la pena detenerse en esta publicación, que sugiere que el triunfo del candidato común del PAN y otros partidos políticos en las elecciones locales del primer domingo de junio —a costa de la presidenta municipal morenista Claudia Rivera Vivanco, que aspiraba a reelegirse por tres años— obedeció al apoyo que Eduardo Rivera recibió del gobernador Barbosa, del Instituto Electoral del Estado (IEE) y de un “equipo agazapado de operadores electorales” al servicio del gobierno, entre ellos Néstor Gordillo, Víctor Giorgana, Armando Díaz Arteaga, Héctor Laug Hernández y Héctor Laug García.

Dicha publicación plantea, además, que la campaña de Eduardo Rivera se vio beneficiada con 4 millones 700 mil desayunos fríos gracias al Sistema Estatal DIF, y que el equipo de mapaches arriba mencionados alteró paquetes electorales en el traslado de los mismos al Consejo Municipal Electoral y en la bodega de éste, el día anterior a la entrega de la constancia de mayoría durante un extraño operativo de sanitización.

Si Eduardo Rivera es o no el candidato del gobernador Barbosa para el 2024, es algo que todavía está por verse, pero las evidencias y la cercanía que ambos han mostrado indican que, por lo menos, quieren hacer equipo y trabajar en conjunto pese a ser miembros de partidos antagónicos.

La dirigente del sindicato de burócratas manda a una testaferro de candidata para no perder el poder

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que la actual secretaria general del Sindicato de Burócratas, Virginia Socorro Meza Cruz, finalmente se convenció de que no se podrá reelegir en el cargo –a principios del próximo diciembre–, tal como lo pretende desde el año pasado. Sin embargo, eso no quiere decir que haya aceptado perder el control de la organización gremial, por la cual urdió un plan consistente en utilizar un testaferro, es decir un falso candidato opositor, siendo Blanca González Gallo quien se estaría prestando para ocupar esa figura, así como aparentar una renovación sindical y que al final no cambie nada.

Cuando falta un par de meses para esta polémica y tensa renovación del Sindicato de los Trabajadores de los Poderes Públicos del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados, que actualmente es controlada por lo poco que queda del morenovallismo, este domingo surgió una planilla que contenderá por la dirigencia de la organización.

Se trata del Grupo Unidad Sindical Antirreleccionista, que es encabezado por Blanca González Gallo y Raúl Bonilla Márquez, que aparecieron con un discurso que suena muy crítico, al advertir que van a recurrir a todas las vías legales para evitar la reelección de Virginia Meza al frente del sindicato, puesto que los estatutos no permiten repetir en el cargo o argumentar un imponderable, como la actual emergencia sanitaria, para ampliar el periodo de quien ocupa la secretaría general.

Ensuciar la reelección de Genoveva, es el objetivo

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que Marko Cortés, candidato único a la dirigencia nacional del PAN, ya sabe que Genoveva Huerta se reelegirá en el partido en Puebla, pero el proceso no estará exento de conflictos.

Cuenta con la estructura y manejo del padrón para repetir en el cargo, amén de una comisión de elección a modo.

El problema se localiza en el proceso, pues Marco Castro, por ejemplo, ya comenzó a denunciar el fraude electoral, durante las reuniones que sostiene con panistas del interior del estado. Se tienen grabaciones.

Castro será la pareja de Ana Teresa Aranda a la dirigencia del partido para enfrentar a Genoveva Huerta, aunque se sabe de los problemas que enfrentará porque en 2016 renunció al PAN y sus derechos partidistas.

Luego se enroló a Acción Nacional, pero su antigüedad no quedó a salvo y ésta es un requisito básico para participar en la contienda.

Alcaldes y crimen, la simbiosis

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que cada vez se hace más delgada la línea que divide a la autoridad municipal de las bandas dedicadas al crimen organizado.

Sucede a lo largo y ancho del país y Puebla no es la excepción.

Y en términos estrictos de fecha calendario, sucede ya desde hace algunos sexenios.

Cómo olvidar el sonado caso de Rubén Gil “El Gavilán”, edil de Izúcar de Matamoros, quien fue detenido por las autoridades norteamericanas acusado de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Traficaba droga para esta organización delictiva, de acuerdo con investigaciones llevadas a cabo en ese país.

La era Cedillo en la BUAP

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que con más de 72 mil votos a su favor, Lilia Cedillo será la primera rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

La elección de la sucesora de Alfonso Esparza fue inédita. Empezando por las campañas que debieron ser digitales para evitar los contagios Covid, pasando por el involucramiento de la comunidad universitaria a través de redes sociales y no en las facultades como era la costumbre, hasta lo más relevante e innovador que fue el voto electrónico.

La BUAP demostró la madurez y el talento de su comunidad al lograr que todo el proceso electoral se lograra haciendo uso de la tecnología y minimizando así, la posibilidad de contagios por coronavirus.

El voto electrónico que requirió de controles de seguridad de dos pasos, representó un avance tan importante que bien podría ser la antesala para que algún día no lejano, las elecciones de gobernantes, legisladores y hasta las consultas populares se puedan realizar de esta manera que es mucho menos contaminante y sobretodo, más ágil, económica y transparente.

Los retos para la nueva administración universitaria son muchos, empezando por las afectaciones y adecuaciones que se han realizado y que se deberán seguir aplicando ante la pandemia.

