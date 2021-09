Pacquiao anuncia su retiro de box; se postula a la presidencia

-Publicidad-

El histórico boxeador filipino de 42 años, Emmanuel Dapidran Pacquiao, conocido como Manny Pacquiao, anunció su retiro del deporte profesional, luego de que hiciera oficial su intención de postularse a la presidencia de su país.

A lo largo de las últimas semanas de septiembre, el deportista fue motivo de furor en su país natal, pues había externado su postura por hacerse de la presidencia de las Filipinas, luego de que entre 2010 y 2016 ocupara cargos dentro de la política en el Congreso y Senado de la nación del sudeste asiático. Ante esto, el pasado domingo finalmente hizo oficial su postulación por el Partido Democrático Filipino-Poder Popular (PDP-Laban), teniendo como objetivo el puesto al máximo mandatario.

Sin embargo, a la par de que anunciaba su candidatura, también hacía oficial su retiro del box, pues ese mismo día, el “Pac-Man”, reveló en una entrevista para el canal de YouTube Toni Gonzaga Studio que colgaría los guantes después de 26 años y 72 combates disputados.

Según lo dicho por el mismo deportista, esta decisión la tomó en compañía de su familia, y aunque dijo que ya no subiría al ring, dejó en claro que se mantendría cercano al deporte como un promotor: “Mi carrera se acabó… He peleado por mucho tiempo, y mi familia me ha dicho desde hace tiempo que es hora de parar, seguí porque tengo esta pasión por el boxeo. Ahora estoy apoyando a algunos boxeadores, para tener de nuevo un campeón”, señaló.

-Publicidad-

El filipino comenzó su carrera el 22 de enero de 1995, cuando se subió al encordado para enfrentarse a su compatriota Edmund Enting Ignacio, en duelo de la división mosca. De ahí pasó una larga carrera que se marcó por una gran rivalidad deportiva con los boxeadores mexicanos, viviendo su clímax en sus cuatro peleas con Juan Manuel Márquez.

Ahora, tras ponerse los guantes por una última ocasión el pasado 21 de agosto de este 2021 para su duelo contra el cubano Yordenis Ugás, mismo del que salió derrotado, Pacquiao, cerró su carrera en el boxeo con un récord de 62 victorias (39 por knockout), ocho caídas y dos empates, consiguiendo una de la trayectorias en el deporte más laureadas tanto para su país como para el mundo en general.

I boldly accept the challenge of running as PRESIDENT of the Philippines. We need progress. We need to win against poverty. We need government to serve our people with integrity, compassion and transparency. The time is now. I am ready to rise to the challenge of leadership. 🇵🇭 pic.twitter.com/suN1zFTxyW

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 19, 2021