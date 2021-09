-Publicidad-

Cartas a Gracia

El Comunicado No. 052 «Secretaría de Hacienda y Crédito Público entrega Paquete Económico 2022», relataría los pormenores de la política económica que la administración contempla para el ejercicio fiscal 2022. Cierto, Gracia, que los simples mortales requerimos, si deseamos enterarnos del comportamiento que guardarían algunas de las variables económicas, incluidas tanto la recaudación -ingresos- como el gasto programable, de la opinión de los expertos que le den seguimiento a lo anunciado; cuestión que se buscaría, por lo menos, en temas concernientes al sector educativo.

El relato de referencia destacaría tres propósitos, incluida la «recuperación económica inclusiva» -al parecer y de acuerdo a lo que estableciera el BID en el 2020- cuya base descansaría «además» en tres pilares: Reforzar los apoyos para el bienestar social de la población; y, aprovecharía algunas líneas para el autoelogio: «la solidez fiscal y estabilidad macroeconómica que el país ha mostrado desde el inicio de esta Administración», al tiempo en el que señalaría los objetivos de los pilares, vinculando a los subsidios sociales con la reactivación de la economía, en el caso del primero. Desearía un crecimiento de la economía nacional 2022, equivalente al 4.1 por ciento del PIB respecto al año anterior y fijaría, el precio del barril para la mezcla mexicana en 55.1 dólares por barril, menor en 4 dólares respecto al fijado el año anterior; estimando una «producción de petróleo de 1 826 miles de barriles diarios». Consideraría «una inflación anual de 3.4 por ciento», menor en más de dos puntos respecto a la tendencia que muestra al mes de agosto del año en curso; «una tasa de interés promedio de 5 por ciento, y un tipo de cambio promedio de 20.3 pesos por dólar».

Pero, si de dinero se trata y el Comunicado No. 052, además de los Criterios de Política Fiscal, incluye una propuesta de ingresos y de gastos, como sucedería con cualquier familia o cualquier particular que buscasen un equilibrio en sus finanzas; que responderían a los apelativos de Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y de Propuesta de Egresos de la Federación. En cuanto a la primera, resaltaría la creación de un «nuevo Régimen de Confianza», la reafirmación del compromiso presidencial para no crear impuestos ni incrementar las tasas de los vigentes, «salvo ajustes por inflación». Reiterando su afán recaudatorio anunciaría, que la nueva ley de ingresos contendría una «serie de medidas orientadas a facilitar el cumplimiento del pago de los impuestos a través de la simplificación administrativa, además de cerrar espacios de evasión, defraudación y elusión fiscal»; cuestión que explicitaría que se apliquen controles -verbigracia declaración de situación patrimonial- que antaño se encontraban reservados solo a mandos medios y superiores, incluidos algunos jefes de departamento, a maestras y maestros al servicio del estado. La narrativa se detendría especialmente para generar expectativas Gracia, señalando que gastaría en promedio un 9.6 por ciento más de lo que se erogaría en 2021. Los rubros «protección social», inversión en infraestructura y gasto programable se incrementarían, de acuerdo a la narrativa, en un 12.8, 17.7 y 4.7 por ciento, respectivamente. Sin embargo y a pesar del anuncio, el gasto educativo, de acuerdo a la tabla IV.4 Gasto Programable del Sector Público 2021-2022, pasaría de 350.2 en 2021 a 364.5, en los dos casos expresados en miles de millones de pesos. Tan solo 14.3 miles de millones más, equivalente como se estipula en el cuadro, a un 4.1 por ciento, menor que la inflación que se alcanzará en el ejercicio fiscal 2021.

Como te comentara líneas atrás Gracia, a pesar de la formación práctica o académica que tuviesen tirios y troyanos, un análisis pormenorizado requería de una guía como la que pueden prestar consultores especializados como Trehpaop, despacho que elabora un Comparativo del Presupuesto del Sector Educativo 2021-2122, «en los Ramos 33 y 11 a nivel nacional» que te proporcionaría un panorama general o, en su defecto, te conminaría a «echarte un bucito» que bien vale la pena, en los documentos publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Destacaría Gracia, el cuadro y la gráfica Aportaciones Federales a Entidades y Municipios, etiquetado en la página 5, que muestra el comportamiento de los conceptos: servicios personales, gasto corriente, gasto de operación y fondo de compensación, destinados entre otras cuestiones a sueldos y salarios y recursos para el funcionamiento de los planteles de educación obligatoria.

El concepto Servicios Personales crecería en gasto programado en un 3.98 por ciento, al pasar de 371.6 mil millones de pesos en 2021 a 386.4 mil millones de pesos en 2022, 14.7 miles de millones más; en tanto que el Gasto Corriente permanecerá estático en 10.7 mil millones de pesos, reportando un crecimiento programado nulo; mientras que el monto destinado a Gasto de Operación pasaría de 14. 9 mmp. a 15.7 mmp. que equivale al 5.81 por ciento. El Fondo de Compensación destinado a, como su nombre lo dice, «compensar» a los anteriormente denominados Estados Ganadores (en el reparto de la fórmula del FAEB al cambiar la distribución al FONE) crecería también en un 5.81 por ciento.

Las y los trabajadores de la educación podrían esperar que, en mayo del 2022, el titular ejecutivo federal anuncie un incremento alrededor del 4. por ciento, puesto que si del dinero –público- se trata, la ruta se inicia cada 8 de septiembre.

