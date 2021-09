-Publicidad-

En Puebla, las Unidades de Medicina Familiar (UMF), cinco hospitales, cinco subdelegaciones, 37 guarderías, siete nosocomios Bienestar y UMAE del IMSS participaron en el simulacro de sismo que se realizó en el país; el organismo en la entidad sumó 12 mil participantes.

Así lo informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien señaló que, con el simulacro de este domingo, suma dos en los que participa en el año, luego de que el pasado 17 de septiembre se realizó uno previo en las UMF, los cinco hospitales, cinco subdelegaciones y las 37 guarderías.

Por su parte, este domingo, de manera conjunta a nivel nacional, estuvo a cargo de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades “San José” y el Hospital de Traumatología y Ortopedia consideradas atención de tercer nivel.

Recordó que la hipótesis del sismo fue de magnitud 7.2 localizado en el centro de México 35 km al este de Acatlán de Osorio, Puebla 18.20° norte 98.048° oeste, al tiempo de señalar que en dos minutos aproximadamente se llevó a cabo el ejercicio de simulacro de evacuación sin contratiempos y con las medidas para evitar contagios de Covid-19.

-Publicidad-

Apoyados con equipos de camillas, arneses, collarines, aseguramiento de pacientes, extinguidores, pipas de agua, equipos de seguridad como chalecos y cascos, los brigadistas realizaron el protocolo de evacuación en tiempo y forma, donde realizaron simulaciones de control contra incendio, búsqueda y rescate, atención a víctimas por el sismo y repliegue a zona segura.

Encabezados por las brigadas de evacuación el Hospital General de Zona No 20 “La Margarita”, HGZ No. 23 Teziutlán, HGZ No. 15 Tehuacán, HG.Z No. 5 Metepec, HGSZ No. 10 Necaxa, las Subdelegaciones, Sede Delegación Estatal y en sus 37 guarderías, pusieron en marcha ejercicios y técnicas de rescate para evitar percances.

De igual forma en los siete nosocomios de Tepexi de Rodríguez, San Salvador El Seco, La Ceiba, Zacapoaxtla, Chignahuapan, Chiautla de Tapia e Ixtepec y las Unidades Médico Rurales (UMR) que pertenecen al programa IMSS-Bienestar formaron parte de este ejercicio.

- Publicidad -

Es necesario señalar que, en el Centro Histórico de Puebla, el simulacro se vivió con baja participación, por lo que la evacuación no superó las 50 personas en el punto de encuentro.

GDLRP