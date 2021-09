-Publicidad-

Las mujeres de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y los universitarios que así lo determinen podrán participar en el encuentro de “Reequilibrio de las relaciones de género” que propone la candidata a la rectoría, Guadalupe Grajales y Porras.

“Para la elaboración de este plan de trabajo se consultó a una de las investigadoras del instituto más reconocidas entre los estudiosos del género, la doctora Raquel Gutiérrez Aguilar y ella hizo una serie de cuestiones que se integraron al plan de trabajo que resumimos en lo que se denominó el reequilibrio en las relaciones de género”, comentó

Subrayó que la propuesta está basada en la necesidad de convocar a un gran encuentro de mujeres, así como de universitarios para establecer un diálogo y un planteamiento sobre los problemas de género que se tienen en la BUAP y elaborar un diagnóstico y a partir de esto establecer las medidas para reequilibrar las relaciones.

Cabe mencionar que el diagnóstico se realizará de manera colectiva y colegiada, pues a partir de esto se podría convocar a las mujeres, que son las más agobiadas por la violencia y el desequilibrio en las relaciones de género, a fin de generar las medidas necesarias para resolver estos problemas.

Grajales y Porras recordó que durante su paso como secretaria general de la BUAP recibió muchas denuncias, y ahora en la campaña han incrementado los señalamientos por violencia, acoso y hostigamiento de parte de profesores y personal administrativo hacia las mujeres.

«Si nosotros no rompemos este círculo vicioso de complicidades, de tapar todo lo que puede salir de la cloaca universitaria y no resolverlo, mientras no cambiemos eso no vamos a avanzar no vamos a tener posibilidades reales de resolver este problema en la universidad«.

«Este diagnóstico llevará a distinguir lo admisible de lo inadmisible.» Es importante evitar la judicialización en todos los ámbitos de la universidad que ha suplantado la relación espontánea por una relación de ministerio público, apuntó.

«Es inocultable el amplio malestar y las múltiples denuncias de las y los universitarios en relación con el acoso y el hostigamiento sexual, laboral y político.» Refirió que no es suficiente tener dependencias administrativas creadas para atender estos problemas porque su visón es vertical y limitada.

Refirió que se requiere el diagnóstico para dar atención a las problemáticas reales, pues no es suficiente tener una dependencia administrativa que se dedique a las cuestiones de género si no atiende los problemas que se padecen en la BUAP.

Agregó que a Grajales y Porras no le temblará la mano para señalar y solicitar las sanciones correspondientes a quienes han sido acusados, pues si las víctimas han tenido el valor de denunciar, desde la rectoría se les dará el acompañamiento que actualmente no se les da ya que en muchos casos esa gente acusada no recibe el castigo por estar ligada a la dirección, al poder.