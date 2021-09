Napoli le saca un agónico al Leicester City

-Publicidad-

La Società Sportiva Calcio Napoli, con dos tantos del nigeriano Victor Osimhen, rescató un empate en los últimos minutos en su juego de visita frente al Leicester City, dentro de lo que fue el debut de ambos en la Europa League 2021-22.

Este jueves, en el marco del arranque de actividades del grupo «C» de la Europa League, los “foxes” de Inglaterra recibieron en el King Power Stadium al conjunto “napolitano” de Italia para su encuentro de la jornada 1 de dicho torneo.

Este encuentro inició con las emociones a tope, con un equipo visitante volcado hacia el frente, tratando de hacer de la ventaja en los primeros instantes, pero con los de casa haciendo valer su localía. Primero, con una advertencia de Harvey Barnes que pasó muy cerca, y después con un centro del mismo Barnes que Ayoze Pérez convirtió el 1-0 para los ingleses.

Tras el gol, los del Napoli buscaron revertir la situación con jugadas colectivas en las se destacaban las participaciones de Victor Osimhen. No obstante, el Leicester se salvó en al menos tres ocasiones del empate, primero con una desviada con punta del pie de Kasper Schmeichel a un intento de Piotr Zieliński, luego un cañonazo de Lorenzo Insigne que se fue por un costado del poste y finalmente con un nueva atajada del portero danés a un remate de cabeza de Hirving “Chucky” Lozano”.

Para la segunda parte, los italianos seguían siendo los dominadores del juego, pero una defensa local comandada por Çağlar Söyüncü que entró de cambio, neutralizaba cada embate. Por otro lado, el Napoli sintió de cerca la segunda caída de portería, luego de que un gol al minuto 58 de Patson Daka que significaba el 2-0 fuera anulado por fuera de lugar cuando fue revisado por los árbitros.

Para el minuto 65 se soltó la locura en el estadio, pues los del Leicester, en una nueva llegada finalmente concretaron el 2-0 con una anotación de Barnes a pase filtrado de Kelechi Iheanacho. Aunque sólo unos 3 minutos después, los “napolitanos” mostraron no haber muerto, contestando con un gol de Osimhen que ponía las cosas otra vez a un dígito de diferencia con el 2-1.

Ya para la recta final, el Napoli fue con todo para rescatar el empate de su visita a Inglaterra, y tras varios intentos sin resultados, al minuto 87 un remate de cabeza de Victor Osimhen con dirección al ángulo le otorgó su doblete personal y el empate 2-2 para los suyos. Y aunque en el tiempo agregado la escuadra italiana jugó con un futbolista más por la expulsión de Wilfred Ndidi por doble amarilla, el tanteador se mantuvo con la igualdad hasta el silbatazo final.

😱 The points are shared in Leicester after a late Napoli equaliser…

Con esta repartición de puntos, tanto el Napoli como el Leicester City se adjudicaron una unidad cada uno y se posicionaron como segundos y terceros del grupo “C” respectivamente. Mientras tanto, el Legia de Varsovia que venció al Spartak de Moscú se colocó como el líder en solitario con sus 3 puntos.

Here's every result from another action-packed Thursday night 🙌

How are you feeling after that? #UEL pic.twitter.com/wHvYRPv3Dv

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 16, 2021