México conserva su noveno lugar en el Ranking FIFA

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio a conocer la clasificación mundial de Selecciones Nacionales del mes de septiembre, en la cual la Selección Nacional de México ocupa la novena posición del ranking.

Este 16 de septiembre, la selección mexicana amaneció con una suma de mil 666 puntos en el ranking mundial de la FIFA, manteniendo el mismo sitio en relación a la clasificación anterior.

De esta manera, el combinado mexicano se mantiene como líder de la zona de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf); en tanto que, Estados Unidos es segundo al ocupar el peldaño 13 a nivel mundial con 1643 puntos.

Bélgica continúa en el primer lugar del mundo sumando 1832 unidades, mientras que en el segundo sitio se encuentra Brasil con 1811. Inglaterra, por su parte, es tercera con 1755, Francia es cuarta con 1754 e Italia es quinta con 1735.

La próxima clasificación mundial FIFA se publicará el 21 de octubre de 2021.

