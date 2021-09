-Publicidad-

A un día de finalizar el periodo para que las escuelas de los niveles básico y media superior de Puebla renueven sus mesas directivas, padres de familia señalaron desconocer cómo se llevará a cabo dicho proceso o si este ya comenzó, pues no han recibido información al respecto.

Esto se confirmó mediante un sondeo realizado en la primaria matutina Belisario Domínguez, en la colonia Azcárate, y el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch), en el Ángel, ambos ubicados al oriente de la ciudad de Puebla.

A pesar de que los directivos de las instituciones se negaron a dar entrevista, Ángulo 7 habló con siete padres de familia de ambos planteles, de los cuales seis de ellos afirmaron no tener información.

“No sé, no nos han dicho nada sobre las mesas directivas, en la primaria, por ejemplo, no nos han llamado para junta, en preescolar me parece que el viernes se llevó a cabo, pero no sé si se llegó a un acuerdo o se suspendió por falta de quórum, pero no nos han dicho nada, absolutamente nada, en la primaria de plano ni han hecho junta, tampoco no nos han dicho sobre de las cuotas”, manifestó Viridiana Díaz, madre de dos estudiantes del Cenhch.

Con este argumento coincidieron tres personas del centro escolar que se encontraban en la misma situación, aunque, en palabras de Martín, padre de un menor de tercer año, se espera que en los próximos días haya más información, “no nos han informado nada, como apenas empiezan con sus clases, yo espero que antes de este mes nos llamen a junta”, mencionó.

Renovarán a 10 personas

A la hora de la salida de la primaria Belisario Domínguez, Alejandra, quien esperaba a su hija de segundo año, dijo que días después de regresar a clases, el pasado 30 de agosto, les llegó un correo electrónico para que los padres que quieran ser parte de la mesa directiva se postulen y manden sus datos.

“Mandaron un comunicado a los grupos, de que si algún padre quisiera postular a la mesa directiva que mandara sus datos, pero ya tiene como dos semanas, fue al principio del ciclo escolar, pero fue todo ya no sé si se postularon, ahorita aún está la mesa directiva anterior, de la renovación aquí en la primaria no han dicho, pero del kinder hoy fue la renovación”, explicó.

Detalló que en la primaria, se renovarán 10 personas que conforman la mesa directiva, los cuales son el presidente, secretario, tesorero, escrutador y los vocales, así como se realizará el cambio del comité de contraloría, del cual desconoce quiénes lo conforman.

A pesar de esto, sostuvo que la primaria se encuentra realizando el cobro de cuotas de 600 pesos por alumno y 100 pesos más para aquellos padres que tengan otro hijo dentro de las aulas, cifra que es 40 por ciento menor que en años anteriores cuando se pagaban hasta mil pesos.

Cabe recordar que el pasado 9 de septiembre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal informó que, durante los primeros 15 días de septiembre, cada institución educativa pública de primaria, secundaria y media superior deberá iniciar el proceso de renovación de las mesas directivas de las asociaciones de padres de familia.