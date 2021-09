-Publicidad-

Los Blue Jackets de Columbus, equipo de la National Hockey League (NHL), la principal liga profesional de hockey sobre hielo de Estados Unidos y Canadá, notificó el despido de Sylvain Lefebvre, entrenador que se negó a vacunarse contra el Covid-19.

A falta de un mes para el inicio de las actividades de la temporada 2021-22 de la NHL, la liga ya vivió su primer despido de un entrenador. Se trata de Sylvain Lefebvre, quien fue separado del plantel de “The Jackets” a tan sólo dos meses de haberse unido a ellos.

Según lo revelado por el mismo equipo, la decisión de terminar su relación laboral con el estratega se encuentra en la postura de este último por no aplicarse la vacuna del Covid-19, situación que puso en dilemas a los de Columbus, ya que rompía con las medidas sanitarias establecidas por la liga.

Cabe recordar que una de las medidas protocolarias que ha implementado la NHL a raíz de la pandemia es que todos los entrenadores, y demás personal técnico y de operaciones deberán vacunarse, mientras que los jugadores, aunque no están obligados, si deciden no aplicarse la vacuna tendrían que cumplir con más medidas, misma que son más severas para prevenir contagios.

Ante esto, el gerente general de los Blue Jackets, Jarmo Kekalainen, expresó lo siguiente: «Si bien estamos decepcionados, respetamos que esta decisión sea personal para Sylvain y le deseamos lo mejor».

Del mismo modo, se indicó que Steve McCarthy ya fue puesto en sustitución de la dirección técnica de la escuadra de Ohio, Cabe señalar que el conjunto azul estaría debutando en la campaña el próximo 14 octubre frente a los Coyotes de Arizona, aunque antes estarían viendo acción a partir del 27 de septiembre, fecha en la que tendrán su duelo de pretemporada contra los Pingüinos de Pittsburgh.

UPDATE: @monstershockey Associate Coach Steve McCarthy has replaced Sylvain Lefebvre as an assistant coach on Head Coach Brad Larsen’s staff.https://t.co/1mmyYUjFGt

— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) September 13, 2021