Daniil Medvédev, tras consagrarse con su primer título de Grand Slam en el US Open 2021, se convirtió en el primer tenista ruso en más de dos décadas que campeona de forma individual dentro del torneo de tenis más importante del continente americano.

El pasado 12 de septiembre, el tenista número 2 en el ranking de la Asociación de Profesionales del Tenis (ATP) derrotó en la final del abierto de los Estados Unidos al serbio Novak Djokovic. Con un marcador de tres sets seguidos por 6-4, 6-4, 6-4, el de Rusia se coronó como el campeón en singles de la edición 2021 del último Grand Slam de la temporada.

Dicho lo logró rompió una sequía para los atletas del país de los zares en la disputa de las competiciones individuales en las canchas del USTA Billie Jean King National Tennis Center, en la ciudad de Nueva York. Y es que la última vez que se dio una victoria para Rusia en los singles del US Open ocurrió hace ya 15 años, en el 2006 cuando una joven María Sharapova de 19 años de edad derrotó a la belga Justine Henin en la final del evento.

Del mismo modo, al centrarse únicamente en la rama varonil, se cortó un racha aún más larga de 21 años, ya que el último varón que logró hacerse de este torneo fue en el año 2000, cuando Marat Safin superó a histórico jugador estadounidense Pete Sampras en la disputa por el título.

