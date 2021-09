Listos, los grupos de la Champions League Femenil 2021-22

-Publicidad-

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) realizó el sorteo de los grupos de la Liga de Campeonas 2021-22; el Real Madrid de la seleccionada mexicana, Kenti Robles, estaría enfrentando al Paris Saint-Germain (PSG), vigente campeón de Francia.

Para esta campaña 2021-22, la federación europea del fútbol tomó la decisión de innovar en el formato del máximo torneo de clubes femenil del viejo continente, implementando por primera ocasión y tras dos rondas previas de clasificación, una fase de grupos.

Es así que este lunes 13 de septiembre, la UEFA realizó el respectivo sorteo para esta instancia, acomodando a los 16 mejores clubes en cuatro grupos de cuatro contendientes cada uno; en ellos, los equipos disputarían partidos de ida y vuelta contra sus rivales con la finalidad de que obtengan la mayor cantidad de puntos, de este modo las dos primeras escuadras en la clasificación de cada sector avanzarían a las fases de eliminación, comenzando con los cuartos de final.

