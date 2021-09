Raúl Jiménez no recibirá suspensión por parte de la FIFA

-Publicidad-

Raúl Jiménez se presentaría este fin de semana como futbolista legible por la escuadra del Wolverhampton, pese a que se anunció la posibilidad de que fuera suspendido por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

A lo largo de la fecha FIFA de septiembre de este año, clubes y federaciones rivalizaron una disputa de intereses luego de que diversos clubes y ligas europeas anunciaron que no prestarían a varios de sus jugadores para los encuentros de selecciones nacionales, esto con motivo del temor a un contagio de Covid-19 dentro de los convocados y con la finalidad de ahorrarse las cuarentenas preventivas que provocarían las bajas de los futbolistas por al menos otros 10 días más.

Ante ello, asociaciones del balompié como la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) le solicitaron a la FIFA que los equipos que no prestaron a sus seleccionados fueran sancionados, de forma que estos tampoco pudieran utilizar a estos mismos, mínimo 5 días por el incumplimiento de las normativas del máximo organismo del fútbol.

-Publicidad-

Tal era el caso de los “Wolves”, quienes decidieron que el delantero mexicano no se presentara a los primeros duelos de México en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022.

No obstante, este viernes 10 de septiembre, se dio a conocer a través de diversos medios enfocados al periodismo deportivo que la FMF se habría retractado de su postura, y que como consecuencia le habría pedido a la FIFA el retiro de su solicitud de la suspensión del delantero de origen hidalguense.

Ante este hecho, el entrenador del Wolverhampton, el portugués Bruno Lega, se dijo feliz porque se haya llegado a esta resolución.

- Publicidad -

“Creo que es una buena decisión para todos, especialmente para México. Estamos muy agradecidos, entonces podemos usar a Raúl porque el juego se trata de poner a los mejores jugadores, todos entendemos que son momentos difíciles pero al mismo tiempo que los mejores jugadores de ambos equipos deben estar… queremos ver a los mejores jugadores del Watford y a los mejores jugadores de nuestro lado, por los fans y por los dos equipos”, declaró Lega ante los medios de comunicación

🗣️ " The best players from both sides should be on the pitch."

Wolves boss Bruno Lage confirms striker Raul Jimenez is available to face Watford on Saturday. pic.twitter.com/8DP3EQosjw

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 10, 2021